Karol Ryšavý o prehre s Lengálom: Zápas u mňa víťaza nemá, stoplo to zranenie

TRNAVA. Na premiérový turnaj novej organizácie Fabriq MMA nespomína práve najlepšie. Elitný slovenský bojovník Karol Ryšavý vtedy v hlavnom zápase s Čechom Vladimírom Lengálom utrpel tvrdú porážku. Prehra bolela Ryšavého o to viac, že už pred turnajom sa musel vysporiadať s troma zmenami súperov. Bol to práve Lengál, ktorý duel prijal iba dva dni pred jeho uskutočnením a nakoniec z neho odchádzal ako víťaz. Ako by si Ryšavý nevypil kalich horkosti až do dna, po zápase sa musel hneď vydať do nemocnice. Dôvodom bola zlomenina čeľuste po Lengálovom lakti z otočky.

Cítil sa skvelo, duel bez výsledku S odstupom dvoch týždňov sa vo video-podcaste Na Palube Ryšavý vrátil k spomínanému zápasu a ponúkol svoj pohľad na celú situáciu. Zástupca trnavského Spartakus Fight Gymu hovorí, že sa v dueli s Lengálom cítil sebavedomo, pričom jeho plán bol postupom času ukončiť súpera. „Prehral som, a to asi ani nemusíme hovoriť, akým (to bolo) štýlom. Dostal som jeden jediný úder za celý zápas. Cítil som sa výborne, na to, že môj súper mal cez dvesto súbojov v postoji. Ako sme začali, cítil som, že som presný a tvrdý, že mi to ide. Pomaly som cítil, ako odchádza. Keď som dal zadný úder, tak dobre to spravil a z otočky som dostal lakeť, ktorý ma zranil.“

Nebol to knokaut, v budúcnosti by privítal odvetu Čo sa týka "osudového" úderu lakťom z otočky, Ryšavý spomína, že nebyť zlomeniny čeľuste, súboj by sa neskončil. Rodák z Trnavy povedal, že pre neho tak zápas skončil bez výsledku. „Ja (to) mám v hlave tak, že zápas nemal víťaza. Nikto nikoho neukončil, nikto nikoho neuškrtil, nebol tak knokaut, nič podobné. Nevyplo ma, ani som nebol nahúlený, len som zistil, že som nevedel zakusnúť do chrániču, vtedy som premýšľal, čo urobiť, či sa mi to náhodou ešte nezhorší,“ opísal víťaz tretej série reality šou Oktagon Výzva. Ryšavý, ktorý je v tejto chvíli po operácii čeľuste by sa rád do zápasu vrátil na jar budúceho roka.