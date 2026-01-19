    VIDEO: Celá situácia je nezmysel, hovorí Vémola po prepustení z väzby

    Vémola po prepustení z väzby.
    Vémola po prepustení z väzby. (Zdroj: Instagram/karlos_terminator_vemola)
    Sportnet|19. jan 2026 o 18:33
    ShareTweet0

    Po náročnom období sa chce najskôr sústrediť na rodinu a zdravotný stav.

    PRAHA. Český bojovník Karlos „Terminátor“ Vémola zverejnil na sociálnych sieťach prvé vyjadrenie po prepustení z väzby.

    Poďakoval sa fanúšikom, partnerom aj blízkym za podporu a uviedol, že sa chce najbližšie dni sústrediť na rodinu a zdravotný stav.

    „Som strašne rád, že som konečne po mesiaci doma. Chcem sa naplno venovať deťom, žene, rodine aj svojmu zdravotnému stavu. Prosím o rešpekt, k celej situácii sa vyjadrím zajtra,“ odkázal Vémola.

    VIDEO: Vyjadrenie Karlosa Vémolu po prepustení z väzby

    Český bojovník zároveň potvrdil, že v najbližších dňoch plánuje zverejniť detailnejšie stanovisko k okolnostiam zadržania aj samotného vyšetrovania.

    Fanúšikom sľúbil, že sa ku všetkému otvorene vyjadrí na platenej platforme Herohero.

    MMA

    Vémola po prepustení z väzby.
    Vémola po prepustení z väzby.
    VIDEO: Celá situácia je nezmysel, hovorí Vémola po prepustení z väzby
    dnes 18:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»VIDEO: Celá situácia je nezmysel, hovorí Vémola po prepustení z väzby