VIDEO: Celá situácia je nezmysel, hovorí Vémola po prepustení z väzby

PRAHA. Český bojovník Karlos „Terminátor“ Vémola zverejnil na sociálnych sieťach prvé vyjadrenie po prepustení z väzby.
Poďakoval sa fanúšikom, partnerom aj blízkym za podporu a uviedol, že sa chce najbližšie dni sústrediť na rodinu a zdravotný stav.
„Som strašne rád, že som konečne po mesiaci doma. Chcem sa naplno venovať deťom, žene, rodine aj svojmu zdravotnému stavu. Prosím o rešpekt, k celej situácii sa vyjadrím zajtra,“ odkázal Vémola.
VIDEO: Vyjadrenie Karlosa Vémolu po prepustení z väzby
Český bojovník zároveň potvrdil, že v najbližších dňoch plánuje zverejniť detailnejšie stanovisko k okolnostiam zadržania aj samotného vyšetrovania.
Fanúšikom sľúbil, že sa ku všetkému otvorene vyjadrí na platenej platforme Herohero.