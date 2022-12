Zápal v tele a trombóza. Karlos Vémola priznal vážne zdravotné problémy

Ako hovorí hviezdny zápasník, v tejto chvíli nie vôbec jasné, kedy sa vráti do zápasu a jedným dychom dodáva, že sa musel popasovať nielen so zápalom, ale aj s krvnou zrazeninou ľavej ruke.

„V prvom rade sa chcem poďakovať lekárom z Motola, že sa o mňa starali a naďalej aj starajú. Zatiaľ nedokážem presne povedať, čo presne so mnou je, prebiehajú testy. Som tu týždeň a ešte niekoľko týždňov budem. Nie som v stave, aby som mohol s istotou povedať, ako dlho to bude trvať. Je ale viac než jasné, že v decembri zápasiť nebudem.

V utorok v noci ma priviezli do nemocnice s obrovským zápalom v tele. Mal som v podpazuší uzlinu, ktorá mi praskla a vyliala sa do celej časti tela a odvtedy sa v tom už veziem. Lekári skúmajú presnú príčinu. Ja som najskôr dostal ránu do nosa a do rebier. Najsk*r natiekol nos a potom aj uzliny v oblasti rebier, opuch začal úradovať. Bohužiaľ sa mi z toho opuchu urobila trombóza v ľavej ruke. Utorkový večer bol veľmi kritický, až ma to desí.

Doktori mi povedali, že som mal na mále. Ľudia sa ma pýtajú, kedy budem zápasiť, či ešte budem zápasiť. Aby som pravdu povedal, v stredu som premýšľal iba nad tým, že m*j chlapec má prvé narodeniny, ktoré by som s ním chcel stráviť. To sa našťastie podarilo. To, kedy sa vrátim, to je otázka dlhého času. Na prvom mieste je zdravie. Musím počkať, k akým záverom d*jdu lekári.

Veľmi ma to (celé) mrzí voči fanúšikom, Oktagonu a súperovi. Tak to niekedy už v tom našom športe ale je. Ja sa teraz musím sústrediť na to, aby som sa poriadne vyliečil. Nemyslím si, že by som si to tentokrát privodil nejakou hlúposťou, podcenením (niečoho). Je ale fakt, že mi pár dní nebolo dobre a aj tak som trénoval, makal. Vravel som si, že ide iba o únavu z nadmerných tréningov. Všetko ukazovalo na to, že som v najlepšej životnej forme. Išiel som na krv, nemohol som ale vedieť, že skončím s takým veľkým zápalom v tele, ktorý prejde až do trombózy. Príčina sa musí zistiť, stále čakáme na výsledky. Budem vás informovať, všetkým ďakujem za podporu,“ povedal popredný český zápasník.