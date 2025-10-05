VIDEO: Absolútne šialenstvo. Procházka otočil súboj a súpera knokautoval

LAS VEGAS. Jiří Procházka potvrdil, že patrí medzi najväčšie hviezdy UFC. Český bojovník si na turnaji UFC 320 poradil s Khalilom Rountreem a opäť dokázal, že aj v najťažších okamihoch vie nájsť cestu k víťazstvu.
Súboj sa niesol vo vysokom tempe a najmä v prvých dvoch kolách mal Procházka čo robiť, aby odolal tvrdým úderom súpera.
Rozhodujúci zlom však prišiel v treťom dejstve, keď dokázal využiť tlak, chaotické výmeny a predviedol akcie, ktoré nakoniec rozhodli duel v jeho prospech.
VIDEO: Procházka vs. Rountree (knokaut)
„Tentokrát som cítil, že musím prejsť cez krv. Bolo nutné byť naozaj v hre, tu a teraz, a nájsť cestu,“ povedal Procházka v pozápasovom rozhovore.
Český bojovník priznal, že úvod súboja pre neho nebol dostatočne náročný: „Prvé kolo bolo príliš jednoduché. To ma nenútilo pracovať viac.
Potrebujem naozaj nebezpečného súpera, ktorý ma donúti ísť od prvej sekundy na sto percent.“
Procházka zároveň odkázal, že jeho cieľom je ďalšia titulová šanca. „Už som porazil bývalého šampióna Jamahala Hilla, teraz Khalila.
Verím, že ak dostanem jedného z hlavných aktérov tohto večera, môj výkon bude najlepší,“ dodal.
Víťazstvom si Procházka upevnil pozíciu v rebríčku poloťažkej váhy a znova ukázal, že jeho nezlomná odolnosť a schopnosť zvládnuť chaos môžu byť rozhodujúcou zbraňou aj v budúcich zápasoch.