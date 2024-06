VIDEO: Procházka opäť padol. Brutálny knokaut ukončil nádej na zisk titulu

VIDEO: Procházka vs. Pereira (ukončenie zápasu)

"Celý týždeň som hovoril, že vyhrám a to sa aj podarilo. Som šťastný," uviedol Pereira po zápase.

Naskytá sa otázka, či to Brazílčan nevyskúša aj v ťažkej váhe. "Myslím, že to je moja budúcnosť. Som tu a chcem to," prezradil šampión, že sa nabudúce pokúsi aj o zisk tretieho titulu.