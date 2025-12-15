    Prečo neobhajuje titul? Šampión UFC vydal stanovisko, v ktorom ozrejmil situáciu

    Ilia Topuria.
    Ilia Topuria. (Zdroj: MMAJunkie)
    15. dec 2025 o 13:46
    Jedna z najväčších hviezd UFC vydala vyhlásenie, ktoré vysvetľuje jej dočasný ústup zo športového diania.

    MADRID. Šampión UFC Ilia Topuria vydal oficiálne stanovisko, v ktorom oznámil, že sa dočasne vzdáva obhajoby titulu a reaguje na vážne osobné okolnosti mimo športu.

    Topuria vo vyhlásení uviedol, že rozhodnutie ustúpiť z titulových povinností neprijal ľahkovážne.

    Podľa vlastných slov však čelil situáciám, ktoré ohrozovali jeho osobnú integritu, rodinu aj povesť, a preto ich považoval za potrebné riešiť prioritne.

    V stanovisku tvrdí, že bol v uplynulých mesiacoch vystavený neprijateľnému tlaku a vydieraniu, vrátane hrozieb šírenia nepravdivých obvinení z domáceho násilia.

    Tieto tvrdenia označil za úplne nepodložené a zdôraznil, že pravda sa má opierať o dôkazy, nie o názory.

    Topuria zároveň informoval, že všetky relevantné materiály vrátane zvukových nahrávok, písomnej komunikácie, svedeckých výpovedí a videozáznamov, boli zhromaždené a odovzdané príslušným justičným orgánom.

    Právnou cestou chce riešiť podozrenia z pokusu o vydieranie, falšovania dôkazov, sprenevery majetku a vyhrážok.

    Svoje doterajšie mlčanie vysvetlil snahou chrániť deti. „Uvedomil som si však, že v takýchto okolnostiach ticho nechráni pravdu, ale umožňuje šírenie nepravdivých naratívov,“ uviedol v texte.

    Španielsko-gruzínsky bojovník zdôraznil, že v živote sa nikdy nedopustil násilia a že jeho hodnoty sú postavené na disciplíne, rešpekte a integrite.

    Vyjadril plnú dôveru v súdny proces a deklaroval, že ďalšie verejné vyjadrenia poskytovať nebude, kým prebiehajú právne konania.

    „Pravda nepotrebuje hlasitosť, potrebuje fakty,“ uzavrel Topuria svoje stanovisko.

    Ilia Topuria.
    Ilia Topuria.
    Prečo neobhajuje titul? Šampión UFC vydal stanovisko, v ktorom ozrejmil situáciu
    dnes 13:46
