Prečo neobhajuje titul? Šampión UFC vydal stanovisko, v ktorom ozrejmil situáciu

MADRID. Šampión UFC Ilia Topuria vydal oficiálne stanovisko, v ktorom oznámil, že sa dočasne vzdáva obhajoby titulu a reaguje na vážne osobné okolnosti mimo športu.
Topuria vo vyhlásení uviedol, že rozhodnutie ustúpiť z titulových povinností neprijal ľahkovážne.
Podľa vlastných slov však čelil situáciám, ktoré ohrozovali jeho osobnú integritu, rodinu aj povesť, a preto ich považoval za potrebné riešiť prioritne.
V stanovisku tvrdí, že bol v uplynulých mesiacoch vystavený neprijateľnému tlaku a vydieraniu, vrátane hrozieb šírenia nepravdivých obvinení z domáceho násilia.
Tieto tvrdenia označil za úplne nepodložené a zdôraznil, že pravda sa má opierať o dôkazy, nie o názory.
Topuria zároveň informoval, že všetky relevantné materiály vrátane zvukových nahrávok, písomnej komunikácie, svedeckých výpovedí a videozáznamov, boli zhromaždené a odovzdané príslušným justičným orgánom.
Právnou cestou chce riešiť podozrenia z pokusu o vydieranie, falšovania dôkazov, sprenevery majetku a vyhrážok.
Svoje doterajšie mlčanie vysvetlil snahou chrániť deti. „Uvedomil som si však, že v takýchto okolnostiach ticho nechráni pravdu, ale umožňuje šírenie nepravdivých naratívov,“ uviedol v texte.
Španielsko-gruzínsky bojovník zdôraznil, že v živote sa nikdy nedopustil násilia a že jeho hodnoty sú postavené na disciplíne, rešpekte a integrite.
Vyjadril plnú dôveru v súdny proces a deklaroval, že ďalšie verejné vyjadrenia poskytovať nebude, kým prebiehajú právne konania.
„Pravda nepotrebuje hlasitosť, potrebuje fakty,“ uzavrel Topuria svoje stanovisko.