Prezident Trump plánuje zápas UFC v Bielom dome, uskutoční sa na jeho 80. narodeniny

NORFOLK. Prezident USA Donald Trump oznámil, že plánovaný zápas v zmiešaných bojových umeniach (MMA) pod hlavičkou najprestížnejšej svetovej organizácie UFC v Bielom dome sa uskutoční v novom termíne. Ten pripadá na deň jeho 80. narodenín 14. júna 2026.
Súboj bol pôvodne plánovaný na Deň nezávislosti 4. júla.
„Budúci rok 14. júna budeme mať veľký zápas UFC v Bielom dome, priamo v areáli Bieleho domu,“ citovala agentúra AFP Trumpove slová, ktoré adresoval davu námorníkov na obrovskej námornej základni Norfolk vo Virgínii.
Trump pri oznámení nového dátumu nezmienil, či práve 14. júna oficiálne oslávi svoje jubileum.