Chabib si rýpol do McGregora, ten reaguje: Ja som stále tu, ak chceš zápasiť

Zatiaľ čo Machačev pred mesiacom získal podobne ako v minulosti Chabib titul ľahkej váhy UFC, Usman Nurmagomedov dosiahol v rovnakej váhovej kategórii v sobotu na trón druhej najlepšej americkej organizácie Bellator MMA.

„Počul som raz jedného chlapa povedať, že tu (do UFC) prišli, aby to celé ovládli. My sme tu však na to, aby sme to všetko ovládli,“ povedal bývalý šampión ľahkej váhy narážajúc na pamätné slová Conora McGregora.

Hviezdny Ír sa k slovám Chabiba promptne vyjadril na sociálnej sieti Twitter.

Rodák z Dublinu vyzýva dlhoročného rivala na odvetný duel, avšak tentokrát v mierniejšom tóne, ako je pre McGregora zvykom.