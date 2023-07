UFC si pre fanúšikov pripravilo dva hviezdne zápasy v jeden večer

ABU DHABI. Úradujúci šampión ľahkej váhy UFC Islam Makhachev sa vracia do boja, keď sa 21. októbra v hlavnom zápase večera UFC 294 stretne v odvetnom súboji s bývalým šampiónom Charlesom Oliveirom.

Duel o titul bol jedným z troch zápasov, ktoré prezident UFC Dana White oznámil a to spolu s dvoma súbojmi strednej váhy Khamzat Chimaev vs. Paulo Costa a Nassourdine Imavov vs. Ikram Aliskerov.

Práve súboj Chimaev (12-0) vs. Costa (14-2) je duel, na ktorý sa dlho čakalo a 21. októbra doplní spomínaný titulový súboj.