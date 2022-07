Spochybňuje jeho výhry v UFC. Oliveira o Makhachevovi: Chce boj na zemi? Len do toho

Už krátko po oznámení titulového duelu sa na sociálnych sieťach medzi fanúšikmi rozoberalo, že Oliveira kývol na to, že sa súboj uskutoční v Abú Zabí.

Chce začať na zemi? Len do toho, začnime teda v guarde. Je mi to jedno, ako som povedal, najlepší v divízii som ja. Nezáleží na tom, či si chcú vymieňať údery v postoji, alebo na zemi. Nech si len vyberú,“ povedal držiteľ tridsiatichtroch víťazstiev na profesionálnom okruhu MMA.

„Budeme zápasiť u nich doma, na mieste, kde si myslia, že ma zdolajú. Viem to naisto, že som najväčší problém v tejto váhe. Nikto nie je hlúpy. Každý, proti komu Islam bojoval bol postojár, ktorého vzal na zem. Ja som oproti tomu v každom svojom zápase bojoval nablízko s každým a na zem sme išli až potom, čo som ich zranil v postoji.

Pre bojovníkov, trénerov a samotných fanúšikov ide o miesto s jednoduchým dosahom, najmä v porovnaní so Spojenými štámi.

Outsiderom je rád

Bojovník s prezývkou Do Bronx sa na adresu svojho protivníka vyjadril jasnou rečou. Odmieta, že by ho Makhachev mohol v zápase zaskočiť.

Oliveira spochybňuje niektoré víťazstvá Makhacheva a pripomína, že on sám drží v UFC rekord v počte ukončení pred limitom na submisiu.

„Ak bojujete proti niekomu, kto vás chce vziať na zem, musíte trénovať to, čo vám ide najlepšie. Neviem, či sú ľudia hlúpi alebo to len nechápu. Islam má obstojný postoj, ale každého berie na zem. Zápasil iba s postojármi, ktorých uváľal na zemi. Ja sa súboja na zemi nebojím. On má naopak čoho sa báť.

Nie je ťažší než ja. Som stopercentný v každom aspekte, kde on vyniká. Držím historický rekord v počte submisií v UFC a mám granáty v rukách.“