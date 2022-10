S duelom súhlasí, chce však viac. Oliveira má pre jednotku UFC špeciálnu ponuku

Ako sa totiž len pred pár dňami vyjadril prezident UFC Dana White, ďalším na rade v boji o titul váhy do 70 kilogramov bude skôr či neskôr jednotka naprieč všetkými divíziami a súčasný kráľ perovej váhy Alexander Volkanovski.

Tridsaťtriročný bojovník sa najnovšie pred dôležitým kariérnym súbojom nechal počuť, že by po víťazstve nad Machačevom mohol pridať do svojej zbierky aj titul z ďalšej váhovej kategórie.

Potenciálny stret sa Brazílčan rozhodol okoreniť podmienkou, aby sa stretli hneď dvakrát a v hre bol aj titul Volkanovskiho.

„Chcem sa najprv sústrediť na to, čo ma čaká najblizšie. Môj plán je však taký, že by som chcel bojovať v Brazílii. Ak sa to s Volkanovskim má uskutočniť, budeme bojovať hneď o dvoch váhových kategórií.

Ja môžem o jeho titul zápasiť vo februári v Austrálii. Mám užasný tím okolo seba, takže zhodiť do 66 kilogramov nebude problém,“ uviedol rekordér UFC v počte ukončení pred limitom.