Vrátim sa oveľa lepší, môžete sa na to spoľahnúť, hovorí Pereira po trpkej prehre

„Vedel som, že to bude vojna. Každý môj zápas je vojna. Veľa na mňa tlačil, ale vlastne mi nijako extra neublížil. Nachytal ma v druhom kole, inak tam z jeho strany nebol žiadny zásadný úder.

Držal som sa taktiky, vedel som, že ma bude tlačiť na pletivo. Počítali sme s tým, ale aj tak si to dokázal presadiť. Vlieva mi to však do žíl nový oheň. Budem ďalej trénovať.

Nemám žiadne zranenie, dám si dva dni pauzu a potom sa vrátim k tréningu. Toto je jednoducho môj život,“ reagoval Pereira bezprostredne po prehre s Ankalaevom.