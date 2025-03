IIHF je zo Slovenska nadšená. Páni majú prehľad, čo je možné, vravel Šatan

"Ako člen delegácie môžete tu na Slovensku cítiť vášeň pre hokej. Je to hokejová krajina a všade to vidíte. To je najdôležitejšie, že hokej je tu žiadaný a SZĽH stojí o organizáciu MS. Som veľmi nadšený, bol to skvele strávený čas. Čo sa týka kandidatúry, tak máme z nej pozitívne dojmy.

Všetko bolo načas, precízne a je tam veľa možností. Je úžasné, ako sa v oboch mestách posunul hokej. Z pohľadu IIHF to bola radosť, ale je pred nami ešte veľa roboty.

Požiadavky na organizáciu MS sú náročné, budeme si musieť teda sadnúť a nájsť cestu. MS v hokeji sú najväčšie podujatie na svete, ktoré sa koná na ročnej báze. Je to pre nás všetkých veľká výzva.

SZĽH pripravil peknú prihlášku a veľmi peknú prezentáciu," prezradil svoje dojmy Franz Reindl, člen Rady IIHF a predseda komisie pre podujatia a šampionáty.

Definitíva až v máji

Definitívne rozhodnutie, či sa uskutoční svetový šampionát v roku 2029 na Slovensku, sa uskutoční v priebehu tohtoročných MS.