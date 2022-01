Šatan sa teší na hokej i Vlhovú. Niektoré veci olympiádu znehodnocujú, vraví

Pochopiteľne najviac času strávi bývalý úspešný hokejista podrobným sledovaním hokejového turnaja. No čas si nájde aj na iné disciplíny, najmä na tie so slovenskou stopou: "Ak sa dá, pozriem si biatlon, či lyžovanie. No a určite si nenechám ujsť vystúpenie Petry Vlhovej."

Do Pekingu pôjdu slovenskí hokejisti s výberom z európskych líg, päť hráčov dodala Tipos extraliga. Pri neúčasti hráčov z profiligy sa pokúsia o prekvapenie tak, ako to dokázali hokejisti Nemecka pred štyrmi rokmi, keď to dotiahli až do finále.

"Bol by som spokojný s tým, keby sme dokázali príjemne prekvapiť. Nechcel by som to vyjadriť do nejakého umiestnenia, ale určite budem rád, ak prekvapíme," zdôraznil Šatan.