Shiffrinová o trati v Jasnej: Nikoho nechcete vidieť spadnúť. Je to tu ako na skle

Shiffrinová stratila v prvom kole sekundu na líderku Saru Hectorovú a do druhého kola vyrazí predposledná. Pád Vlhovej nevidela, na trať vyrazila ako siedma, Vlhová mala štartové číslo 4.

"Nevidela som jej pád. Sú to zvláštne pocity, nechcete vidieť nikoho spadnúť. Môže to ohroziť vaše myslenie, ale cítila som sa na lyžiach sebavedomo. Želám Petre všetko dobré, dúfam, že to nie je vážne. Najmä keď sa pozriete okolo, všetci sem prišli kvôli nej. Má podporu veľa ľudí," uviedla Američanka.