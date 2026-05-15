    15.05.2026, Skupina A
    Swiss Life Arena
    0 - 2
    0:2, 0:0, 0:0
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Najväčšia hviezda USA uprednostnila rodinu. Tkachuk ostal pri manželke, narodilo sa im dieťa

    Matthew Tkachuk.
    Matthew Tkachuk. (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. máj 2026 o 21:10
    Tkachuk vynechal úvodný piatkový šláger s domácim Švajčiarskom a aj ďalšie dva zápasy.

    Hokejistom USA bude v úvode majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku chýbať ich najväčšia hviezda.

    Útočník Floridy Matthew Tkachuk sa pripojí k tímu až neskôr, keďže zostal doma pri manželke po tom, čo sa im nedávno narodil prvý potomok.

    „Príde 19. mája. S manželkou sa im nedávno narodilo prvé dieťa, takže chcel ešte stráviť nejaký čas doma,“ uviedol podľa webu hokej.cz mediálny manažér americkej reprezentácie Dave Fischer.

    Tkachuk vynechal úvodný piatkový šláger s domácim Švajčiarskom a aj ďalšie dva zápasy obhajcov titulu v A-skupine proti Veľkej Británii a Fínsku. Prvýkrát by sa mal predstaviť na MS proti Nemecku.

    Dvadsaťosemročný krídelník je jediný člen zlatého amerického tímu z olympijského turnaja v Miláne.

    Ak by získal vo Švajčiarsku so spoluhráčmi titul, dostal by sa do elitného Triple Gold Clubu, keďže v uplynulých dvoch rokoch vyhral s Floridou dvakrát Stanleyho pohár.

    Američania prišli do Zürichu s druhým najmladším kádrom po Slovensku, vekový priemer majú tesne nad 25 rokov. Kapitánom tímu je 34-ročný obranca Detroitu Justin Faulk.

    Program a výsledky USA na MS v hokeji 2026

    Joj Plus
    15.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    0 - 2
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    17.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    vs.
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    18.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    20.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    23.05. 12:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    vs.
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    25.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    26.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena

    Tabuľka skupiny A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    FínskoFínskoFIN
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    2
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Sidney Crosby v zápase proti Švédsku na MS v hokeji 2026.
    Sidney Crosby v zápase proti Švédsku na MS v hokeji 2026.
    Crosby prišiel neskôr a po 16 rokoch nemá céčko. Čo pre neho znamená hrať za Kanadu?
    Samuel Grega|dnes 21:45
