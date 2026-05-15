Najväčšia hviezda USA uprednostnila rodinu. Tkachuk ostal pri manželke, narodilo sa im dieťa

Hokejistom USA bude v úvode majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku chýbať ich najväčšia hviezda.
Útočník Floridy Matthew Tkachuk sa pripojí k tímu až neskôr, keďže zostal doma pri manželke po tom, čo sa im nedávno narodil prvý potomok.
„Príde 19. mája. S manželkou sa im nedávno narodilo prvé dieťa, takže chcel ešte stráviť nejaký čas doma,“ uviedol podľa webu hokej.cz mediálny manažér americkej reprezentácie Dave Fischer.
Tkachuk vynechal úvodný piatkový šláger s domácim Švajčiarskom a aj ďalšie dva zápasy obhajcov titulu v A-skupine proti Veľkej Británii a Fínsku. Prvýkrát by sa mal predstaviť na MS proti Nemecku.
Dvadsaťosemročný krídelník je jediný člen zlatého amerického tímu z olympijského turnaja v Miláne.
Ak by získal vo Švajčiarsku so spoluhráčmi titul, dostal by sa do elitného Triple Gold Clubu, keďže v uplynulých dvoch rokoch vyhral s Floridou dvakrát Stanleyho pohár.
Američania prišli do Zürichu s druhým najmladším kádrom po Slovensku, vekový priemer majú tesne nad 25 rokov. Kapitánom tímu je 34-ročný obranca Detroitu Justin Faulk.
Program a výsledky USA na MS v hokeji 2026
