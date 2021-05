Toľko skvelých vecí naraz. Nedávno hral druhú ligu, teraz je na šampionáte

Tesne predtým, ako mohol nastúpiť proti Kladnu s Jaromírom Jágrom, zavolali Bučka do Pardubíc.

„Myslel som si, že tam dlho nepobudnem, ale už som zostal až do konca. Zažil som prvé seniorské play off v kariére, to nie je len tak. A potom prišla reprezentácia. Toľko skvelých vecí naraz. Snažím sa to nejako spracovať,“ priznal.