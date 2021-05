Slovensko - Bielorusko: ONLINE z MS v hokeji 2021, Pospíšil otvoril skóre

Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní prvého zápasu SR na MS 2021 v lotyšskej Rige.



Bielorusko



Tím vedený Michailom Zacharovom sa po dvojročnej prestávke vracia do elitnej A-kategórie šampionátu. Bielorusi si nechali na súpiske ešte jedno voľné miesto. Káder obsahuje aj veľmi skúseného útočníka Sergeja Kosticyna, ktorý si v ostatnom ročníku obliekal dres iClinic Bratislava Capitals. Najväčšou postavou bieloruskej zostavy je Jegor Šaraganovič, 22-ročný hráč tímu NHL New Jersey Devils. Bielorusko odohralo so Slovenskom dovedna 35 stretnutí, v ktorých zvíťazilo 13x, 1x bola remíza a 21x prehralo.



Nominácia Bieloruska na MS 2021:



Brankári: Alexej Kolosov, Danny Taylor (obaja Dinamo Minsk), Konstantin Šostak (Severstaľ Čerepovec)



Obrancovia: Andrej Antonov (Junosť Minsk), Nick Bailen (Traktor Čeľabinsk), Stepan Falkovskij, Dmitrij Znacharenko, Iľja Šinkevič, Iľja Solovjev, Vladislav Jeremenko (všetci Dinamo Minsk), Jevgenij Lisovec, Dmitrij Korobov (Salavat Julajev Ufa), Christian Henkel (Ak Bars Kazaň)



Útočníci: Jegor Šarangovič (New Jersey Devils), Andrej Belevič (Torpedo Nižný Novgorod), Jeff Platt (Salavat Julajev Ufa), Artem Demkov (Dinamo Minsk), Francis Paré, Nikita Komarov (obaja Avangard Omsk), Shane Prince (Avtomobilist Jekaterinburg), Vladislav Kodola (Severstaľ Čerepovec), Sergej Kosticyn (iClinic Bratislava Capitals), German Nesterov (HK Gomel), Sergej Drozd, Stanislav Lopačuk, Michail Stefanovič (všetci Junosť Minsk), Danil Klimovič (Minské Zubry)



Tréneri: Michail Zacharov (hlavný tréner), Michail Kravec, Vladimir Vorobjev, Dmitrij Karpikov (všetci asistenti trénera)



Slovensko



Tréner Craig Ramsay spoločne s trénerským štábom a generálnym manažérom tímu Miroslavom Šatanom sa v týchto majstrovstvách sveta rozhodli pre generačnú obmenu. Hlavne z toho dôvodu, že sa zo šampionátu nevypadáva. K slovu sa tak dostane množstvo mladíkov, ktorí budú mať na sebe najcennejší dres vôbec prvýkrát. Z NHL je k dispozícii iba útočník Marián Studenič. Do zápasov zasiahnu aj tínedžeri Šimon Nemec, Juraj Slafkovský či Samuel Kňažko. Vekový priemer tímu je len 24,75 rokov. Slováci absolvujú 84. majstrovstvá sveta s historicky najmladšou zostavou. Kapitánom mužstva bude najskúsenejší hokejista Marek Ďaloga. V úvodnom zápase budú asistentmi Adam Jánošík a Marek Hrivík. Asistenti sa však v priebehu turnaja budú obmieňať.



Nominácia Slovenska na MS 2021:



Brankári: Július Hudáček (Spartak Moskva), Adam Húska (Hartford), Branislav Konrád (HC Olomouc).



Obrancovia: Martin Bučko, Marek Ďaloga (obaja HC Dynamo Pardubice), Daniel Gachulinec (HC 07 WPC Koliba Detva), Martin Gernát (HC Oceláři Třinec), Mário Grman (SaiPa Lappeenranta), Michal Ivan (HKM Zvolen), Adam Jánošík (IK Oskarshamn), Samuel Kňažko (TPS Turku), Šimon Nemec (HK Nitra), Mislav Rosandič (Bíli Tygři Liberec).



Útočníci: Dávid Buc (iClinic Bratislava Capitals), Peter Cehlárik (Leksand IF), Martin Faško-Rudáš (HC 05 Banská Bystrica), Adrián Holešinský (HK Nitra), Marek Hrivík (Leksand IF), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Michal Krištof (Kärpät Oulu), Róbert Lantoši (Providence Bruins), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Kristián Pospíšil, Pavol Skalický (obaja Lukko Rauma), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec), Juraj Slafkovský (TPS Turku), Marián Studenič (Binghampton/New Jersey), Matúš Sukeľ (HC Sparta Praha).



Tréner: Craig Ramsay, Michal Handzuš, Ján Pardavý, Andrej Podkonický (všetci asistenti trénera).