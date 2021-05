Chválil ho Šatan. Z Detvy až na šampionát? Niekedy motyka vystrelí, tvrdí

Po príchode sme mali v izbe oriešky i sladkosti. Hneď začali nosiť aj obed. Ten by ani traja nezjedli. Prvý balíček obsahuje predjedlo, šalát, pečivo, maslo, džús. Druhý balíček polievku a hlavné jedlo. Sú tam pohádzané aj ďalšie veci. Ešte aj koláčiky. Tie sú také dobré, že ich musím hneď zahodiť, lebo by som ich zjedol všetky a potom sa nepohol.

Už ste to skúšali aj v reprezentácii?

To ešte nie. Nemám chlapcov ešte tak nasledovaných. To väčšinou robím, keď niekoho poznám dlhšie. Počas sezóny v Detve je zábava, sem-tam sa urobí takáto vec. V reprezentácii nie som dostatočne dlho, aby som také niečo robil. A ani nad takými vecami nerozmýšľam.

Je zaujímavé, že ste sa dokázali progresom zo slovenskej ligy – z Detvy - dostať až na svetový šampionát. O čom to svedčí?

To, že som sa v 27 rokoch dostal do reprezentácie a hneď aj na majstrovstvá sveta, je splnený sen. Napadá mi jediné logické východisko - slovenská liga je kvalitná.

Možno to hovorí aj o vašej ctižiadostivosti, keď ste neprestali drieť ani počas posledných piatich rokov v Detve.

Neprestal som nikdy makať, ani keď som hral za Detvu prvú ligu. Ani hráči zo slovenskej ligy si nepovedia - kašlem na to. Tak to nefunguje. Boli obdobia, keď som bol zranený a rozmýšľal nad koncom kariéry. Pokým hrám hokej, snažím sa na sto percent a dávam do toho všetko. Bez toho by to nemalo zmysel. Keby som to mal robiť na 50 percent, to radšej skončím. A keď makáte, potom niekedy motyka vystrelí a pošťastí sa takáto vec.

Kedy ste uvažovali nad koncom kariéry?

Mal som dve zranenia tesne za sebou. Ešte v Piešťanoch som si zlomil členok, museli mi ho operovať a zaskrutkovať. To bolo v polovici sezóny a do konca som už nehral. V lete som sa dal dohromady, urobil si prípravu a hneď po nej som si zlomil ramennú kosť. Ďalší pol rok mimo hokeja. Takmer rok som bol bez zápasu. Bolo to ťažké obdobie. Hovoril som si, či to ešte dám. Robím to však celý život, tak to predsa nevzdám. A išiel som ďalej.