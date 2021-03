Status Hamšíka v matrike prekvapil. Jeho zmluva zostáva záhadou

"Kapitán futbalovej reprezentácie by tak pred kvalifikačnými zápasmi mohol získať hernú prax vo Fortuna lige," hlásili vo verejnoprávnej televízii.

Podľa informácií RTVS má reprezentačný kapitán Hamšík, ktorý do zahraničia odišiel pred sedemnástimi rokmi, namierené späť do Slovana.

Po sezóne zamieril zo Slovana do talianskej Brescie zhruba za 500­-tisíc eur.

BRATISLAVA. So Slovanom Bratislava sa stal Marek Hamšík v mladšom i staršom doraste šampiónom Slovenska.

"Druhým dôležitým faktorom je, že zmluvu vo svojom klube v Číne musel ukončiť najneskôr do 3. februára 2021," dodala.

"Hamšík by mohol na Slovensku momentálne nastúpiť napríklad za Slovan alebo iný klub, avšak len taký, ktorý mimo prestupového obdobia ešte neregistroval dvoch profesionálov (FIFA RSTP, článok 6 a RaPP článok 19, odsek 6); to napríklad Slovan spĺňa," ozrejmila hovorkyňa Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Monika Jurigová.

Existuje možnosť, že by nastúpil za Slovan ešte v jarnej časti?

"Do 15. marca je na Slovensku možné zaregistrovať aj profesionála, ale musí byť voľným hráčom," vysvetľoval športový právnik a futbalový agent Jozef Tokoš.

"Na to, aby mohol byť hráč na Slovensku amatér, nemôže byť v inej krajine registrovaný ako profesionál. Môže byť buď profesionál, alebo amatér. To vyplýva z medzinárodných futbalových pravidiel FIFA," myslí si Tokoš.

Trebárs Róbert Vittek po príchode z Turecka v roku 2013 hral za bratislavský klub istý čas so štatútom amatéra.

Hamšík by tak za istých okolností mohol hrať na Slovensku ako amatér už na jar.

Iné pravidlá platia pri amatérskych futbalistoch. V zimnom prestupovom období môže amatér zo zahraničia prestúpiť do slovenského klubu až do konca marca.

Na matrike je ako amatér



"Amatérske zmluvy sú, čo sa týka finančnej stránky, limitované podľa zákona o športe. Výška odmeny amatérskeho športovca nesmie byť vyššia ako je minimálna mzda," doplnil Tokoš.



Hamšík je na matrike Slovenského futbalového zväzu od svojho odchodu do zahraničia stále vedený ako amatérsky futbalista.

Ako je to možné?

"V Informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF) je len kariéra hráča do jeho odchodu do zahraničia. V prípade Hamšíka je tam teda odchod do Brescie. Nakoľko u nás na Slovensku nemal uzatvorenú profesionálnu zmluvu, tak aj status v ISSF tomu zodpovedá, teda - amatér," tvrdila Jurigová.