Hamšík do Slovana? Aj mňa to prekvapilo, reagoval Kmotrík

"Niekto mi poslal, že sa takáto správa objavila, ale ja nič viac neviem. Tiež ma to prekvapilo. Kým to nie je reálne, tak sa nemám k čomu vyjadrovať.

„Rád by som ukončil kariéru v Slovane, ale nezáleží to iba na mne. Je to jediný slovenský klub, kde by som chcel hrávať. Ak by bolo niečo také možné, isto ukončím kariéru v Slovane,“ naznačil viackrát Hamšík.

Aj majiteľ Slovana Ivan Kmotrík starší by to uvítal, aspoň tak naznačoval v minulosti. „Ak sa vráti, tak asi nepôjde do Michaloviec, ale skôr do Slovana," priznal predvlani v rozhovore pre SME.

Richard Hamšík: Treba počkať

Podľa Hamšíkovho otca Richarda sa k tomu v najbližších dňoch vyjadrí aj samotný Marek a tiež jeho agent Juraj Vengloš.