Aké ambície má nový tréner Košíc? So Šťastným sa navzájom niečo naučili

Zadefinovalo vedenie, aké konkrétne ciele by mal s mužstvom dosiahnuť?

„Povedali sme si, že sa budeme na situáciu pozerať z krátkodobého hľadiska. Pôjdeme postupne zápas po zápase a uvidí sa, čo bude ďalej,“ skonštatoval Šimurda.

Oceliari by sa však radi dostali do prvej šestky a tým si zaistili priamy postup do play off. Misia to však nebude jednoduchá, čo si uvedomuje aj nový tréner.

„Budeme sa snažiť o kolektívne poňatie hry. Cieľom je, aby obrancovia podporovali útok a naopak. Ak si budú chlapci plniť zodpovedne svoje povinnosti, som presvedčený, že sa to prejaví aj na výsledkoch.“