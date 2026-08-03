Brankár Godla je stále bez zmluvy. Letnú prípravu absolvuje na východnom Slovensku

Denis Godla.
Denis Godla. (Autor: TASR)
TASR|3. aug 2026 o 21:32
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Tridsaťjedenročný brankár sa s účastníkom Tipsport ligy dohodol na vzájomnej výpomoci počas letnej prípravy.

Slovenský hokejový brankár Denis Godla pomôže v najbližšom období tímu HK Dukla Michalovce.

Tridsaťjedenročný brankár, ktorý je momentálne bez zmluvy na nasledujúci ročník, sa s účastníkom Tipsport ligy dohodol na vzájomnej výpomoci počas letnej prípravy.

„Keďže obaja naši brankári momentálne absolvujú rekonvalescenciu a pripravujú sa na návrat do plnej záťaže pred štartom sezóny, hľadali sme riešenie, ktoré bude prospešné pre obe strany.

Denis bude môcť absolvovať kompletný tréningový proces a zostať v plnej záťaži, zatiaľ čo náš tím získa potrebné zastúpenie v bránkovisku počas prípravného obdobia. Ide tak o spoluprácu, ktorá pomôže obom stranám v dôležitej fáze pred začiatkom novej sezóny,“ uviedol klub z Michaloviec na svojej facebookovej stránke.

Odchovanec Spišskej Novej Vsi strávil uplynulú sezónu práve v drese svojho materského klubu.

Za Spišiakov odchytal 32 stretnutí, v ktorých mal priemer 3,02 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 89,8 percenta.

Počas svojej kariéry pôsobil aj v Slovane Bratislava, nastupoval vo Fínsku za KalPa Kuopio a v Česku za Kladno a Litvínov. Na konte má aj 16 štartov v reprezentačnom A-tíme.

Tipsport liga

Denis Godla.
Denis Godla.
Brankár Godla je stále bez zmluvy. Letnú prípravu absolvuje na východnom Slovensku
dnes 21:32
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