Trenčín odštartoval prípravu bez hlavného trénera. Radivojevič: Musíme začať odspodu

Hokejisti HK Dukla Trenčín začali spoločnú prípravu na ľade bez hlavného trénera Todda Woodcrofta, ktorý na Slovensko priletí v utorok.
Športový riaditeľ trenčianskeho klubu Branko Radivojevič spoločne s asistentom trénera Jánom Pardavým privítali na prvom tréningu 32 hráčov.
Chýbali iba kanadský útočník Jaedon Descheneau, ktorý sa pripojí 11. augusta a Andrej Párička, ktorého trápi menšie zranenie.
Týždenný cyklus vyvrcholí modelovým zápasom
„Sezóna sa pre nás začína dnešným dňom a každý sa na to teší. Nasledujúce dni nás čakajú fyzické testy.
Hráči sú rozdelení na dve skupiny, týždenný cyklus vyvrcholí modelovým zápasom," povedal Radivojevič.
Trenčiansky tím obsadil v uplynulej sezóne 2025/2026 predposledné 11. miesto a po nej nastalo v kádri viacero zásadných zmien.
Káder Dukly Trenčín
Brankári: Dávid Hrenák, Šimon Latkóczy, Adam Kukučka
Obrancovia: Jakub Ferenc, Samuel Hain, Andrej Hatala, Matúš Hlaváč, Marko Hrenák, Samuel Kupec, Samuel Nikmon, Ryan Merkley, Juraj Mikuš, Adrián Raška
Útočníci: Frederik Balko, Travis Barron, Miloš Bubela, Jaedon Descheneau (pripojí sa 11.8.), Tomáš Dudáš, Juraj Jonas Ďurčo, Martin Kalis, Samuel Krajč, Andrej Krajčovič, Andrej Kudrna, Ture Linden, Lukáš Lunter, Ondrej Maruna, Andrej Parička (zranenie), Kristián Rezničák, Marek Seiler, Juraj Šiška, Matthew Sop, Adam Stránský
Trénerského kormidla sa ujal Woodcroft, ktorý má so slovenským hokejom skúsenosti ako asistent hlavného trénera reprezentácie.
K výrazným zásahom došlo aj v hráčskom kádri, v ktorom je ešte jedno voľné miesto pre legionára.
Radivojevič: Verím, že sme namiešali správny mix
„Čas ukáže, ako sme na tom. Všetci veríme, že budeme mať konkurencieschopné mužstvo.
Máme mladých hráčov, strednú generáciu, skúsenejších i zahraničných hokejistov. Verím, že sme namiešali správny mix a potvrdí sa to aj na ľade," pokračoval Radivojevič.
Jednou z nových akvizícií, od ktorých si v klube veľa sľubujú, je brankár Šimon Latkóczy.
Do materského klubu sa vrátil po siedmich rokoch v zámorských juniorských súťažiach, v uplynulom ročníku 2025/2026 bol dokonca kapitán univerzitného tímu v NCAA, čo je pre brankára nezvyčajné.
Kľúčom bude dobrý kolektív, hovorí Latkóczy
„Verím, že všetci budeme na jednej lodi. Kľúčom k úspechu bude dobrý kolektív a potom môžeme dokázať veľké veci. Zišla sa tu veľmi dobrá kombinácia hráčov.
Rád by som kabíne odovzdal všetko, čo som sa naučil počas siedmich sezón v Amerike. Chcem priniesť líderstvo, disciplínu a tejto úlohy sa nebojím,“ uviedol Latkóczy.
Program prípravných zápasov
Piatok, 14. augusta: Dukla Trenčín - Vlci Žilina
Štvrtok, 20. augusta: RI Okna Berani Zlín - Dukla Trenčín
Piatok, 21. augusta: Vlci Žilina - Dukla Trenčín
Utorok, 26. augusta: Dukla Trenčín - RI Okna Berani Zlín
Piatok, 28. augusta: HC 19 Humenné - Dukla Trenčín /Tatranský pohár v Poprade/
Sobota, 29. augusta: Dunajújvárosi Acélbikák - Dukla Trenčín /Tatranský pohár v Poprade/
Nedeľa, 30. augusta: HK Poprad - Dukla Trenčín /Tatranský pohár v Poprade/
Sobota, 5. septembra: Viedeň Capitals - Dukla Trenčín
Utorok, 8. septembra: Dukla Trenčín - HKM Zvolen
Vedenie trenčianskeho klubu skladalo káder s ambíciou dosiahnuť výrazne lepšie výsledky než v minulej sezóne.
Radivojevič si však uvedomuje, že progres tímu je dlhodobý proces. „Musíme začať odspodu, niektoré veci sa nedajú preskočiť. Sme v prestavbe a naše kroky siahajú ďalej než len k nadchádzajúcemu ligovému ročníku.
Zostavili sme čo najsilnejší trénerský štáb. Chceme systematicky pracovať, dávať šancu mladým a postupne si vychovávať vlastných hráčov. Samozrejme, nebránime sa ani podpisu skúseného mena.
Chceme pracovať dlhodobo. Nie je to pre nás šprint, ale maratón. Verím, že vytvoríme správne jadro, dobrú partiu a realizačný tím z mužstva vytiahne maximum,“ dodal Radivojevič.