Najväčšia hviezda MotoGP pokračuje v Ducati. Marquez podpísal novú zmluvu

Hviezdny španielsky motocyklový jazdec Marc Marquez bude aj naďalej v MotoGP obhajovať farby továrenského tímu Ducati. S talianskou značkou podpísal novú dvojročnú zmluvu.
Tridsaťtriročný deväťnásobný svetový šampión, ktorý sedem triumfov vybojoval v kráľovskej kategórii, by mal v tíme pôsobiť do roku 2028.
Márquez, ktorý v nedeľu ovládol hlavné preteky Veľkej ceny Českej republiky v Brne, preteká s Ducati od roku 2024. V prvej sezóne bol členom tímu Gresini, potom sa presunul do továrenských farieb a vlani získal s talianskym strojom prvý titul. Všetky predchádzajúce v kráľovskej kubatúre získal s Hondou.
V aktuálnej sezóne, ktorú poznačili jeho zdravotné problémy, je priebežne štvrtý. Na talianskeho lídra seriálu Marca Bezzecchiho stráca 40 bodov. Majstrovstvá sveta nie sú ale ešte ani v polovici. Na začiatku júna v Maďarsku si rodák z Cervery pripísal jubilejnú stú výhru v MS naprieč kategóriami a zároveň pre Ducati vybojoval stý triumf v MotoGP.
"Som šťastný, že sme sa dohodli s Ducati a môžem byť aj naďalej súčasťou tejto rodiny. Keď som sa rozhodol pripojiť k Ducati, bol som presvedčený, že je to najkonkurencieschopnejší projekt. Verili vo mňa a vybudovali sme si vzťah založený na dôvere a tvrdej práci. Podpisom novej zmluvy sme tento záväzok potvrdili, "povedal Márquez.
Minuloročný zisk titulu v jeho očiach potvrdzuje správnosť cesty, po ktorej s tímom idú.
"Pokračujem v pretekaní, pretože tento šport milujem a chcem dosiahnuť ešte ambicióznejšie ciele. Kým tu budem, vydám zo seba všetko, aby naša budúcnosť bola červená, "povedal fenomenálny Španiel s poukazom na typické tímové farby.