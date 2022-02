Novotného postoj chápem, Marpo ale zmluvu neporušil, hovorí tréner českého rapera

PRAHA. Hoci ešte organizácia RFA nemá za sebou ani jeden turnaj, púta pozornosť nejedného fanúšika zmiešaných bojových umení. Na tlačovej konferencii začiatkom februára oznámilo vedenie novovzniknutej ligy súboj medzi raperom Otakarom "Marpom Petřinom a legendou slovenskej scény MMA Iljom Škondričom. Súboj ako taký sa však nevyhol početným diskusiám, o slovo sa prihlásil aj promotér konkurenčného Oktagonu Ondřej Novotný.

Novotnému rozumie A zatiaľ je Novotný kvôli podpisu zmluvy s RFA z Marpa sklamaný, postojársky tréner českého rapera Lukáš Jirkovský sa pokúša celú situáciu uviesť na pravú mieru.

„Samozrejme som zaznamenal, že to Ondra (Novotný) berie ako zradu. Pretože sám robím promotéra pre Professional Muay Thai League (PML), musím povedať, že ho úplne chápem. Oznámiť súboj Marpa v inej organizácii ešte pred súbojom s Vémolom je niečo, čo by sa robiť nemalo. Na druhú stranu, čo viem, Otakar zmluvu neporušil. Je to dosť o tom, ako sa kto k tomu postaví. Myslím si, že to RFA urobilo Oktagonu tak trochu z trucu. A aj keby Marpo trval na tom, aby jeho súboj so Škondričom oznámili neskôr, RFA by to dalo vonku,“ ozrejmil pre portál kaocko.cz Jirkovský.

Vémola môže prekvapiť, Marpo iba využíva možnosti Pred súbojom v RFA čaká v máji Marpa už dlho dohodnutý súboj v ringu proti veteránovi UFC Karlosovi Vémolovi. Jirkovský nevidí mnoho ciest, ako by Vémola mohol proti jeho zverencovi uspieť. Od známeho českého zápasníka MMA očakáva najmä skracovanie vzdialenosti a klinčovanie. „Ak mám byť úprimný, nemyslím si, že to bude pre divákov nejako extra pozerateľný zápas. Pokiaľ bude Karlos taktizovať, tak do veľkých pästných výmien sa púštať nebude. Je to skúsený chlap, bude to chcieť valiť na krátku vzdialenosť. Ale môže ma prekvapiť.“