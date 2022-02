RFA a Oktagon, Marhanský reaguje na Novotného sklamanie z Marpa: Nerozumiem tomu

Podľa vyjadrení predstaviteľov Oktagonu to má ale háčik, a to, že mladý český bojovník nebol voľným zápasníkom, takže by jeho nová zmluva mala byť neplatná.

Sklamal ho prístup Marpa a jeho manažéra

K celej téme sa tento týždeň v relácii MMA Letem Světem vyjadril aj promotér Oktagonu Ondřej Novotný.

Ten krok Marpa podpísať zápas v konkurenčnej lige bez toho, aby mu to oznámil, vníma negatívne.

„Je to pre mňa také chlapské a kamarátske sklamanie. Manažér Marpa nás v podstate oklamal. Boli sme na všetkom dohodnutí a zrazu začali tlačiť na pílu, chceli podpísať zmluvu, tak sme to v rýchlosti podpísali. No a tak vyliezlo toto. Keď to vyšlo vonku, neveril som tomu.

Chápem, že chce Marpo peniaze, že chce zúročiť formu, že dostal ponuku. Nerozumiem ale tomu, že sa do toho necháš zatlačiť a oznámiš to ešte pred májom, hoci to máš až v decembri, to nedáva žiaden zmysel.

Koniec koncov ma to ale neprekvapuje. Pritom sa mi stačilo ozvať, čo sa nestalo. Takže znechutenie tam určite je,“ prezradil Novotný.