Slovensko má nového trénera. Reprezentáciu v malom futbale povedie Rumun

BRATISLAVA. Novým trénerom slovenskej reprezentácie v malom futbale sa stal Rumun Marius Mitu.
Vo funkcii nahradil Petra Barnišina, ktorý odišiel z tohto postu po vzájomnej dohode. Štyridsaťdeväťročný Rumun bude historicky prvým zahraničným trénerom slovenského tímu.
Mitu vyhral počas svojej trénerskej kariéry v malom futbale EMF Ligu majstrov a bol vicemajstrom Európy s rumunskou reprezentáciou.
„Marius Mitu, jeden z celosvetovo najuznávanejších a najúspešnejších trénerov malého futbalu, je zosobnenou zárukou, že v zmysle kvality realizačného tímu sme urobili maximum pre naplnenie našich výsledkových ambícií,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku Slovenského zväzu malého futbalu prezident Peter Králik.
Nový reprezentačný tréner povedie Slovákov na budúcoročných majstrovstvách Európy, ktoré sa uskutočnia na prelome mája a júna v Bratislave.
„Teším sa na výzvu viesť slovenskú reprezentáciu v malom futbale. Viem o tom, že malý futbal je na Slovensku veľmi populárny a spravím všetko pre to, aby sme na EMF Euro 2026 boli úspešní a nášmu športu spravili skvelú reklamu.
Prvé dojmy z môjho pobytu na Slovensku sú veľmi príjemné a teším sa na pôsobenie na trénerskej lavičke slovenskej reprezentácie.
To, že veľmi dobre poznám prostredie malého futbalu v aktuálne dvoch najúspešnejších krajinách v malom futbale vnímam ako obrovskú výhodu.
Budem sa snažiť tieto vedomosti, ktoré som nadobudol pri týchto tímoch preniesť aj do pôsobenia pri slovenskom tíme. Chcel by som sa prezentovať ofenzívnou hrou a mojou ambíciou je priniesť do tímu čo najlepšiu zohratosť a taktickú vyspelosť,“ uviedol Mitu.