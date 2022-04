Nováčik prežíva rozprávku. Je to fantastické, teší sa hrajúci manažér

„Je to niečo fantastické. V kabíne sme vytvorili skvelú partiu, ktorá slávi úspech,“ teší sa hrajúci manažér Martina Juraj Valášek.

Nový projekt sa ukázal ako úspešný. Nováčik sa hneď pri svojej premiére, vďaka semifinálovému víťazstvu nad Trenčínom, prebojoval do finále najvyššej slovenskej súťaže - Niké Superligy.

Vo finále vyzvú Martinčania Trnavu, ktorá zdolala 3:2 Košice.

„V klube a celom meste zavládla veľká eufória. Nemali sme vysoké ciele, nečakali sme, že postúpime až do finále. Keď sme však tak ďaleko, pokúsime sa to dotiahnuť do konca.

Opäť nastúpime maximálne koncentrovaní, chceme hrať pozorne v obrane a pokúšať sa o rýchle protiútoky,“ uviedol Valášek.

Martinčanom sa nový projekt páči. Už teraz vedia, že sa prihlásia aj do ďalšieho ročníka Niké Superligy.

„V tejto sezóne hrajú prevažne rovnakí hráči, ale do budúcnosti ideme zostavu obmieňať. Chceme, aby každý dostal šancu a okúsil chuť najvyššej súťaže v malom futbale,“ prezradil manažér Martina.

Priebeh zápasu Martin - Trenčín

I. polčas

Úvod prvého semifinále medzi Martinom a Trenčínom patril hosťom, ktorí boli aktívnejší a dominantnejší na lopte. Prevahu zužitkovali už v 11. minúte, keď nenápadnú strelu brankára tečoval do siete Adrián Ambrož.

Trenčania sa ale z vedenia neradovali ani dve minúty. V obrane urobili zbytočnú chybu v rozohrávke, ktorú dokonale potrestal vyrovnávajúcim gólom Michal Vojvoda.

Na začiatku 18. minúty mohli ísť domáci futbalisti prvýkrát do vedenia. Nepríjemný pokus Juraja Remeňa ale vytlačil na roh pozorný Andrej Kišac.

O dve minúty neskôr nebezpečne pohrozil na druhej strane Lukáš Kyselica. Ani po jeho delovke sa ale skóre zápasu nemenilo. Martin sa v každom prípade dostával do zápasu a hra sa postupne vyrovnala.