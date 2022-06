Azerbajdžan dokráčal k zlatu aj cez Slovensko. Mal najlepšieho hráča i brankára

Rumuni, ktorí sú so šiestimi titulmi najúspešnejšia krajina v 12-ročnej histórii ME, stupňovali tlak, ale recept na najlepšieho brankára šampionátu Davuda Karimiho nenašli.

Azerbajdžan doteraz nezískal na ME žiadnu medailu a ani pred turnajom v Košiciach nepatril k favoritom. Napokon jeho hráči svoju úspešnú jazdu doviedli do zlatého konca, keď vo finále zdolali šesťnásobných majstrov sveta z Rumunska.

Tí získali svoje tituly na prvých šiestich ME, potom sa však z prvenstiev postupne tešili hráči Kazachstanu, Ruska a v roku 2018 na Ukrajine triumfovali Česi.

Rumuni nevyužili možnosť vrátiť sa na európsky trón a rovnako ako pred štyrmi rokmi v Kyjeve proti Česku (1:4), aj tentoraz prehrali vo finále.

"Je to pre nás ťažké, myslím si, že sme lepší ako Azerbajdžan. Ale jednoducho sme nedali gól. Futbal je o góloch. Súper mal málo šancí a skóroval. Je to ťažké, ale musíme to akceptovať, zostať s hlavou hore a skúsiť to znova na budúci rok," povedal kapitán rumunského tímu Mircea Popa.