Sebavedomý štart Slovákov do domáceho turnaja. Od Anglicka nedostali ani gól

Momentka zo zápasu Slovensko - Anglicko na EMF Nations Games 2026. (Autor: Facebook/SZMF)
TASR|30. apr 2026 o 19:42
V A-skupine sa predstavil aj tím Slovenska do 23 rokov.

Slovenskí reprezentanti v malom futbale úspešne vstúpili do medzinárodného turnaja EMF Nations Games v Košiciach.

V úvodnom štvrtkovom zápase zvíťazili v B-skupine nad Angličanmi 3:0. O 21.00 h ich ešte čakal duel proti Maďarsku.

Pre zverencov trénera Mariusa Mitua je podujatie v Košiciach záverečný test pred uzatvorením súpisky, ktorá bude štartovať na domácich ME v Bratislave. Tie sú na programe od 27. mája do 4. júna.

V A-skupine sa predstavil aj tím Slovenska do 23 rokov, ktorý remizoval s Ukrajinou 0:0. Družstvo sa pripravuje na majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie, na ktorých bude obhajovať titul.

EMF Nations Games 2026

A-skupina:

Slovensko U23 - Ukrajina 0:0

B-skupina:

Slovensko - Anglicko 3:0 (2:0)

Malý futbal

