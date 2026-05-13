Slováci uspeli v generálke na domáce majstrovstvá Európy. Kucka s premiérovým gólom

Prípravný zápas
Maďarsko - Slovensko 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)
Góly SR: 27. Kucka, 29. Nestorik, 50. Jendrišek, 58. Botló, 65. Mašulovič
Slovenskí reprezentanti v malom futbale vyhrali v utorkovej generálke na domáce majstrovstvá Európy nad Maďarskom 5:3.
Svoj premiérový gól v drese reprezentácie strelil v Budapešti proti úradujúcim vicemajstrom sveta Juraj Kucka. Šampionát v Bratislave začína 27. mája.
Prípravný duel sa hral vo formáte 3x25 minút. Slovákom vyšla najmä prostredná časť, keď sa presadili až trikrát. Účastník MS v Juhoafrickej republike v roku 2010 skóroval ako prvý a zavelil k obratu z 0:2 na 3:2.
V závere druhého dejstva sa pridal aj Erik Jendrišek, ktorý je súčasťou reprezentácie už dlhšiu dobu. Slováci potom pridali ešte ďalšie dva góly.
Hlas po zápase
Marius Mitu, tréner Slovenska: „Zápas bol pre nás skvelou previerkou pred blížiacim sa šampionátom. Chcel som dať všetkým hráčom priestor na ihrisku, aby sa mohli ukázať a získať hernú prax. V zápase sme si vyskúšali viaceré herné situácie a taktiež sme sa snažili kombinovať jednotlivé zostavy na ihrisku. Výsledok ma potešil, nemôžeme zabúdať, že sme čelili aktuálnemu vicemajstrovi sveta z MS 2025.
V najbližšom období nás čaká ešte veľká dávka tréningov, v ktorých sa zameriame najmä na taktiku a nácvik štandardných situácií. Do začiatku šampionátu nás čakajú ešte dva týždne prípravy a verím, že budeme úspešní.“