Mladíci Slovenska ovládli prestížny turnaj. Seniori berú bronzové medaily

Momentka zo zápasu Slovensko U23 - Maďarsko na EMF Nations Games. (Autor: Facebook/Slovenský zväz malého futbalu)
TASR|1. máj 2026 o 14:24
Slovensko vo finále uspelo po penaltovom rozstrele.

Víťazmi medzinárodného turnaja EMF Nations Games v malom futbale v Košiciach sa stala reprezentácia Slovenska do 23 rokov.

Vo finálovom zápase triumfovala nad Maďarskom 7:6 na strely zo značky pokutového kopu, rozhodujúci zásah zaznamenal Richard Slanina. V riadnom čase sa duel skončil bez gólov.

V súboji o tretie miesto uspelo „áčko“ Slovenska, keď zdolalo Ukrajinu 3:0. Pre zverencov trénera Mariusa Mitua bolo podujatie v Košiciach záverečný test pred uzatvorením súpisky, ktorá bude štartovať na domácich ME v Bratislave.

Tie sú na programe od 27. mája do 4. júna.

EMF Nations Games 2026

Finále:

Slovensko U23 - Maďarsko 0:0, 7:6 na strely zo značky 11 m

O 3. miesto:

Slovensko - Ukrajina 3:0

Góly: 13. Nestorik, 18. Hudec, 38. Volf

O 5. miesto:

Anglicko - Rakúsko 7:3

Malý futbal

