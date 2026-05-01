Mladíci Slovenska ovládli prestížny turnaj. Seniori berú bronzové medaily

Víťazmi medzinárodného turnaja EMF Nations Games v malom futbale v Košiciach sa stala reprezentácia Slovenska do 23 rokov.
Vo finálovom zápase triumfovala nad Maďarskom 7:6 na strely zo značky pokutového kopu, rozhodujúci zásah zaznamenal Richard Slanina. V riadnom čase sa duel skončil bez gólov.
V súboji o tretie miesto uspelo „áčko“ Slovenska, keď zdolalo Ukrajinu 3:0. Pre zverencov trénera Mariusa Mitua bolo podujatie v Košiciach záverečný test pred uzatvorením súpisky, ktorá bude štartovať na domácich ME v Bratislave.
Tie sú na programe od 27. mája do 4. júna.
EMF Nations Games 2026
Finále:
Slovensko U23 - Maďarsko 0:0, 7:6 na strely zo značky 11 m
O 3. miesto:
Slovensko - Ukrajina 3:0
Góly: 13. Nestorik, 18. Hudec, 38. Volf
O 5. miesto: