ONLINE: Malta - Slovensko (Kvalifikácia ME 2023 do 21 rokov)

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov odohrajú dnes o 18:30 posledný zápas kvalifikácie ME 2023 proti domácej Malte.



Slováci bojujú o druhú priečku, ktorá by im zaručila postup do baráže. Táto šanca sa nám naskytla po tom, ako bolo Rusko vylúčené z kvalifikácie. Na potvrdenie druhej priečky nám proti Malte stačí remíza, no podľa vyjadrení z našej kabíny ideme do zápasu s cieľom vyhrať.



Proti Malte sme už v tejto kvalifikácii hrali, na domácej pôde sme zvíťazili jednoznačne 4:0.



Nominácia SR U21:



Brankári: Krajčírik, Ludha, Belko



Obrancovia: Kováčik, Suľa, Bakaľa, Nemčík, Obert, Malý, Mesík, Vojtko



Stredopoliari: Lichý, Pokorný, Lavrinčík Nebyla, Goljan, Kadák, Iľko, Galčík Tučný



Útočníci: Kaprálik, Strelec, Bobček