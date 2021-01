Ibrahimovič má takmer štyridsať a robí neuveriteľné veci

"Som ako Benjamin Button, až na to, že som bol vždy mladý a nikdy nie starý. Ľudia mi hovoria, že som starý, ale len sa zahrievam," povedal ešte na jeseň Ibrahimovič v rozhovore pre klubovú televíziu AC Miláno.

A to sa práve vrátil z maródky, ktorá trvala takmer dva mesiace. Koncom novembra ho vyradilo svalové zranenie.

Až v piatich zápasoch strelil po dva góly. Švéd neskóroval iba v jednom súboji, keď do hry naskočil na šesť minút.

Zlatanova bilancia vzhľadom na jeho vek nemá v dejinách futbalu obdobu. Je to anomália.

"Pokojne by som mohol hrať do päťdesiatky," tvrdil nedávno Ibrahimovič.

Verí v Zlatana

Zlatan už predtým povedal, že je presvedčený, že by sa AC Miláno malo usilovať o víťazstvo v Serii A.

Na otázku, či verí v ligový triumf, však odpovedal: „Verím v Zlatana.“

Získal už trinásť titulov. Je majstrom Holandska (Ajax, dvakrát), Talianska (Inter Miláno 3, Juventus 2, AC Miláno 1), Španielska (Barcelona 1) aj Francúzska (Paríž 4).

"Ibra je jednoducho šampión. Hovoriť čokoľvek iné, to je škoda slov," usmial sa tréner Milána Stefano Pioli.

„Sedem tímov je veľmi silných, všetky budú až do konca bojovať o to, aby vyhrali Scudetto a dostali sa do Ligy majstrov,“ uzavrel Pioli.

AC bojuje o prvý taliansky titul od sezóny 2010/11, keď Ibrahimovič odštartoval v Miláne svoje prvé angažmán.

"Sme skoro v polovici súťaže a darí sa nám. Teraz ale prídu tie najťažšie zápasy, "upozorňuje Zlatan. Verí, že mužstvu na pomôže aj príchod skúseného chorvátskeho útočníka Maria Mandžukiča.

"Je to fajn. Teraz máme dvoch hráčov, ktorí strašia súpera,“ pokračoval Ibrahimovič.