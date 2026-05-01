Tréner má skvelú úspešnosť. Štvrtý postup do vyššej súťaže v kariére

Radosť hráčov FC Benátky. (Autor: SITA/AP)
TASR|1. máj 2026 o 20:51
Taliansky futbalový klub FC Benátky sa po roku opäť vráti do Serie A. K definitíve postupu mu stačila remíza 2:2 v piatkovom stretnutí predposledného 37. kola Serie B.

Benátky pred posledným kolom vedú o štyri body pred treťou Monzou a nemôžu už klesnúť z prvých dvoch priečok, ktoré znamenajú istotu priameho postupu.

Na druhej priečke je s mankom jedného bodu Frosinone. Miestenku do Serie A získa jeden tím aj cez vyraďovaciu časť.

Tréner Benátčanov Giovanni Stroppa priviedol svoje mužstvo k postupu do vyššej súťaže už štvrtýkrát v kariére. V minulosti dokázal postúpiť do Serie A i s Crotone a Monzou a z tretej najvyššej súťaže do Serie B dostal Foggiu. Informoval server Football Italia.

