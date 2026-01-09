Návrat Švajčiarky po zranení. Vonnová bude v zjazde opäť útočiť na pódium

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje v rakúskom Zauchensee rýchlostnými disciplínami žien. V sobotu je na programe zjazd a v nedeľu sa namiesto kráľovskej disciplíny uskutoční super-G.
V štartovej listine zjazdu sa predstaví hneď na úvod Švajčiarka Corinne Suterová, ktorá sa zranila v decembri. Veľkou favoritkou je Američanka Lindsey Vonnová. Jedna z hviezd tohto športu skončila vo všetkých troch zjazdoch na pódiu a určite v tom chce pokračovať.
Na trať sa dostane s číslom šesť. Sledovať sa oplatí aj Emmu Aicherovú (11). Nemka vyhrala druhé preteky kráľovskej disciplíny v St. Moritzi.
O triumf sa pokúsi aj Cornelia Hütterová z Rakúska. Víťazka glóbusu z tejto disciplíny zo sezóny 2023-24 nastúpi s číslom 12.
Medzi favoritky patria aj úradujúca majsterka sveta Breezy Johnsonová z USA (13) či skúsená Talianka Sofia Goggiová (15).
Českých fanúšikov bude zaujímať najmä výkon Ester Ledeckej, ktorá má číslo 9.
Priamy prenos zo zjazdu žien odvysielajú stanice RTVS, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - zjazd žien v Zauchensee
Číslo
Meno
Krajina
1
Corinne Suterová
Švajčiarsko
2
Jasmine Fluryová
Švajčiarsko
3
Romane Miradoliová
Francúzsko
4
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
5
Ariane Raedlerová
Rakúsko
6
Lindsey Vonnová
USA
7
Kira Weidle-Winkelmannová
Nemecko
8
Mirjam Puchnerová
Rakúsko
9
Ester Ledecká
Česko
10
Laura Pirovanová
Taliansko
11
Emma Aicherová
Nemecko
12
Cornelia Hütterová
Rakúsko
13
Breezy Johnsonová
USA
14
Ilka Štuhecová
Slovinsko
15
Sofia Goggiová
Taliansko