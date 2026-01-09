Návrat Švajčiarky po zranení. Vonnová bude v zjazde opäť útočiť na pódium

Corinne Suterová
Corinne Suterová (Autor: REUTERS)
9. jan 2026 o 19:12
Pozrite si štartové čísla zjazdu žien v rakúskom stredisku Zauchensee.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje v rakúskom Zauchensee rýchlostnými disciplínami žien. V sobotu je na programe zjazd a v nedeľu sa namiesto kráľovskej disciplíny uskutoční super-G.

V štartovej listine zjazdu sa predstaví hneď na úvod Švajčiarka Corinne Suterová, ktorá sa zranila v decembri. Veľkou favoritkou je Američanka Lindsey Vonnová. Jedna z hviezd tohto športu skončila vo všetkých troch zjazdoch na pódiu a určite v tom chce pokračovať.

Na trať sa dostane s číslom šesť. Sledovať sa oplatí aj Emmu Aicherovú (11). Nemka vyhrala druhé preteky kráľovskej disciplíny v St. Moritzi.

O triumf sa pokúsi aj Cornelia Hütterová z Rakúska. Víťazka glóbusu z tejto disciplíny zo sezóny 2023-24 nastúpi s číslom 12.

Kde sledovať lyžovanie v tV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Medzi favoritky patria aj úradujúca majsterka sveta Breezy Johnsonová z USA (13) či skúsená Talianka Sofia Goggiová (15).

Českých fanúšikov bude zaujímať najmä výkon Ester Ledeckej, ktorá má číslo 9.

Priamy prenos zo zjazdu žien odvysielajú stanice RTVS, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - zjazd žien v Zauchensee

Číslo

Meno

Krajina

1

Corinne Suterová

Švajčiarsko

2

Jasmine Fluryová

Švajčiarsko

3

Romane Miradoliová

Francúzsko

4

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

5

Ariane Raedlerová

Rakúsko

6

Lindsey Vonnová

USA

7

Kira Weidle-Winkelmannová

Nemecko

8

Mirjam Puchnerová

Rakúsko

9

Ester Ledecká

Česko

10

Laura Pirovanová

Taliansko

11

Emma Aicherová

Nemecko

12

Cornelia Hütterová

Rakúsko

13

Breezy Johnsonová

USA

14

Ilka Štuhecová

Slovinsko

15

Sofia Goggiová

Taliansko

Corinne Suterová
Corinne Suterová
Návrat Švajčiarky po zranení. Vonnová bude v zjazde opäť útočiť na pódium
dnes 19:12
