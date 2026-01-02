Shiffrinová nebude chýbať v elitnej desiatke. Na štart sa opäť postaví aj Jančová

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje v novom roku podujatiami v slovinskej Kranjskej Gore.
V sobotu je na zjazdovke Podkoren na programe obrovský slalom žien, pričom úvodné kolo sa začne už o 10:00 h.
Preteky otvorí s číslom jeden Švajčiarka Camille Rastová, hneď za ňou sa vydá na trať Švédka Sara Hectorová a trojku bude mať jednoznačná líderka poradia disciplíny Rakúšanka Julia Schiebová.
Tá vyhrala tri z piatich doterajších obrovských slalomov sezóny, raz skončila druhá a prvé z dvoch pretekov v kanadskom Tremblante nedokončila.
Líderka celkového poradia Mikaela Shiffrinová z USA vyštartuje ako ôsma v poradí a zabojuje o prvé pódium v tejto disciplíne od Jasnej 2024.
V pretekoch bude mať zastúpenie aj Slovensko.
S číslom 54 sa predstaví Rebeka Jančová, ktorej najlepším výsledkom v tejto sezóne je 39. miesto spred týždňa zo zjazdovky Panorama v Semmeringu.
Priamy prenos z obrovského slalomu odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1 či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - obrovský slalom v Kranjskej Gore
Číslo
Meno
Krajina
1
Camille Rastová
Švajčiarsko
2
Sara Hectorová
Švédsko
3
Julia Scheibová
Rakúsko
4
Alice Robinsonová
Nový Zéland
5
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
6
Paula Moltzanová
USA
7
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
8
Mikaela Shiffrinová
USA
9
Maryna Gasienica-Danielová
Poľsko
10
Valerie Grenierová
Kanada
11
Sofia Goggiová
Taliansko
12
Nina O'Brienová
USA
13
Britt Richardsonová
Kanada
14
Lara Colturiová
Albánsko
15
Lena Dürrová
Nemecko
54
Rebeka Jančová
Slovensko