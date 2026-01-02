Shiffrinová nebude chýbať v elitnej desiatke. Na štart sa opäť postaví aj Jančová

Američanka Mikaela Shiffrinová
Autor: TASR/AP
Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien v stredisku Kranjska Gora.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje v novom roku podujatiami v slovinskej Kranjskej Gore.

V sobotu je na zjazdovke Podkoren na programe obrovský slalom žien, pričom úvodné kolo sa začne už o 10:00 h.

Preteky otvorí s číslom jeden Švajčiarka Camille Rastová, hneď za ňou sa vydá na trať Švédka Sara Hectorová a trojku bude mať jednoznačná líderka poradia disciplíny Rakúšanka Julia Schiebová.

Tá vyhrala tri z piatich doterajších obrovských slalomov sezóny, raz skončila druhá a prvé z dvoch pretekov v kanadskom Tremblante nedokončila.

Líderka celkového poradia Mikaela Shiffrinová z USA vyštartuje ako ôsma v poradí a zabojuje o prvé pódium v tejto disciplíne od Jasnej 2024.

V pretekoch bude mať zastúpenie aj Slovensko.

S číslom 54 sa predstaví Rebeka Jančová, ktorej najlepším výsledkom v tejto sezóne je 39. miesto spred týždňa zo zjazdovky Panorama v Semmeringu.

Priamy prenos z obrovského slalomu odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1 či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - obrovský slalom v Kranjskej Gore

Číslo

Meno

Krajina

1

Camille Rastová

Švajčiarsko

2

Sara Hectorová

Švédsko

3

Julia Scheibová

Rakúsko

4

Alice Robinsonová

Nový Zéland

5

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

6

Paula Moltzanová

USA

7

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

8

Mikaela Shiffrinová

USA

9

Maryna Gasienica-Danielová

Poľsko

10

Valerie Grenierová

Kanada

11

Sofia Goggiová

Taliansko

12

Nina O'Brienová

USA

13

Britt Richardsonová

Kanada

14

Lara Colturiová

Albánsko

15

Lena Dürrová

Nemecko

54

Rebeka Jančová

Slovensko

