Predposledný slalom otvorí Rakúšanka. Shiffrinová pôjde do pretekov medzi prvými

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien má tento týždeň na programe svoju poslednú zastávku pred blížiacim sa finále (21. - 25. marca).
Vo švédskom Aare si prídu na svoje špecialistky na technické disciplíny. V sobotu sa šiel obrovský slalom, v nedeľu idú lyžiarky slalom.
V slalome nebude mať v 70-člennom štartovom poli Slovensko žiadne zastúpenie.
O 9.30 h preteky otvorí s číslom 1 rakúska reprezentantka Katharina Truppeová. Nasledovať bude albánska lyžiarka Lara Colturiová a istá držiteľka malého glóbusu Mikaela Shiffrinová.
V nasadenej sedmičke majú USA ešte jednu reprezentantku - Paulu Moltzanovú. Dvojnásobné zastúpenie má aj Švajčiarsko v podobe Camille Rastovej a Wendy Holdenerovej.
Priamy prenos zo slalomu žien v Aare odvysielajú stanice JOJ Šport či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - slalom žien v Aare
Číslo
Meno
Krajina
1
Katharina Truppeová
Rakúsko
2
Lara Colturiová
Albánsko
3
Mikaela Shiffrinová
USA
4
Camille Rastová
Švajčiarsko
5
Anna Swennová Larssonová
Švédsko
6
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
7
Paula Moltzanová
USA
8
Sara Hectorová
Švédsko
9
Melanie Meillardová
Švajčiarsko
10
Emma Aicherová
Nemecko
11
Cornelia Öhlundová
Švédsko
12
Marion Chevrierová
Francúzsko
13
Lena Dürrová
Nemecko
14
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
15
Katharina Huberová
Rakúsko
36
Martina Dubovská
Česko