Predposledný slalom otvorí Rakúšanka. Shiffrinová pôjde do pretekov medzi prvými

Sportnet|14. mar 2026 o 22:40
ShareTweet0

Pozrite si štartové čísla slalomu žien vo švédskom stredisku Aare.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien má tento týždeň na programe svoju poslednú zastávku pred blížiacim sa finále (21. - 25. marca).

Vo švédskom Aare si prídu na svoje špecialistky na technické disciplíny. V sobotu sa šiel obrovský slalom, v nedeľu idú lyžiarky slalom.

V slalome nebude mať v 70-člennom štartovom poli Slovensko žiadne zastúpenie.

Kde sledovať slalom v TV?
O 9.30 h preteky otvorí s číslom 1 rakúska reprezentantka Katharina Truppeová. Nasledovať bude albánska lyžiarka Lara Colturiová a istá držiteľka malého glóbusu Mikaela Shiffrinová.

V nasadenej sedmičke majú USA ešte jednu reprezentantku - Paulu Moltzanovú. Dvojnásobné zastúpenie má aj Švajčiarsko v podobe Camille Rastovej a Wendy Holdenerovej.

Priamy prenos zo slalomu žien v Aare odvysielajú stanice JOJ Šport či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - slalom žien v Aare

Číslo

Meno

Krajina

1

Katharina Truppeová

Rakúsko

2

Lara Colturiová

Albánsko

3

Mikaela Shiffrinová

USA

4

Camille Rastová

Švajčiarsko

5

Anna Swennová Larssonová

Švédsko

6

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

7

Paula Moltzanová

USA

8

Sara Hectorová

Švédsko

9

Melanie Meillardová

Švajčiarsko

10

Emma Aicherová

Nemecko

11

Cornelia Öhlundová

Švédsko

12

Marion Chevrierová

Francúzsko

13

Lena Dürrová

Nemecko

14

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

15

Katharina Huberová

Rakúsko

36

Martina Dubovská

Česko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Predposledný slalom otvorí Rakúšanka. Shiffrinová pôjde do pretekov medzi prvými