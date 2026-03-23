Rozhodne Shiffrinová o zisku veľkého glóbusu? Jej rivalka má výhodnejšie číslo

Mikaela Shiffrinová vyhrala slalom v Aare 2026 pred Emmou Aicherovou a Wendy Holdenerovou.
Mikaela Shiffrinová vyhrala slalom v Aare 2026 pred Emmou Aicherovou a Wendy Holdenerovou.
Sportnet|23. mar 2026 o 18:00
Pozrite si štartové čísla slalomu žien v nórskom stredisku Hafjell.

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová môže v utorok v nórskom Hafjelli spečatiť svoje šieste celkové prvenstvo vo Svetovom pohári. 

Na programe je totiž posledný slalom sezóny, pričom v tejto disciplíne vyhrala vrátane olympijských hier desať z jedenástich pretekov. 

Pokiaľ by 31-ročná z Vailu nenašla premožiteľku ani tentokrát, jej konkurentka Emma Aicherová by musela skončiť na stupňoch víťaziek, aby si zachovala šancu na veľký glóbus až do posledných pretekov.

Vďaka výborným výkonom sa Aicherová prepracovala do nasadenej skupiny a v nórskom stredisku bude mať výhodnejšie štartové číslo než Shiffrinová. Nemke žreb prisúdil štvorku, Američanke šestku. 

Preteky pre najlepších 24 lyžiarok sezóny otvorí o 10.30 h Rakúšanka Katharina Trupeová, ktorá bojuje o stupne víťaziek v poradí disciplíny. Na tretiu Wendy Holdenerovú, ktorá bude mať v Hafjelli číslo 2, stráca 27 bodov. 

Zaujímavosťou je, že vlaňajšia víťazka malého glóbusu za slalom Zrinka Ljutičová sa ledva prebojovala na finálové podujatie Svetového pohára. Na trať prvého kola sa vydá až ako tretia od konca.

Priamy prenos zo slalomu žien v Hafjelli odvysielajú stanice JOJ Šport či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - slalom žien v Hafjelli

Číslo

Meno

Krajina

1

Katharina Truppeová

Rakúsko

2

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

3

Lara Colturiová

Albánsko

4

Emma Aicherová

Nemecko

5

Paula Moltzanová

USA

6

Mikaela Shiffrinová

USA

7

Camille Rastová

Švajčiarsko

8

Lena Dürrová

Nemecko

9

Dženifera Germaneová

Lotyšsko

10

Lara Della Meaová

Taliansko

11

Marion Chevrierová

Francúzsko

12

Anna Swennová Larssonová

Švédsko

13

Katharina Huberová

Rakúsko

14

Cornelia Öhlundová

Švédsko

15

Sara Hectorová

Švédsko

16

Eliane Christenová

Švajčiarsko

17

Katharina Gallhuberová

Rakúsko

18

Melanie Meillardová

Švajčiarsko

19

Hanna Aronssonová Elfmanová

Švédsko

20

Laurence St-Germainová

Kanada

21

Caitlin McFarlaneová

Francúzsko

22

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

23

Marie Lamureová

Francúzsko

24

Anna Trockerová

Taliansko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Mikaela Shiffrinová vyhrala slalom v Aare 2026 pred Emmou Aicherovou a Wendy Holdenerovou.
Mikaela Shiffrinová vyhrala slalom v Aare 2026 pred Emmou Aicherovou a Wendy Holdenerovou.
Rozhodne Shiffrinová o zisku veľkého glóbusu? Jej rivalka má výhodnejšie číslo
dnes 18:00
