Rozhodne Shiffrinová o zisku veľkého glóbusu? Jej rivalka má výhodnejšie číslo

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová môže v utorok v nórskom Hafjelli spečatiť svoje šieste celkové prvenstvo vo Svetovom pohári.
Na programe je totiž posledný slalom sezóny, pričom v tejto disciplíne vyhrala vrátane olympijských hier desať z jedenástich pretekov.
Pokiaľ by 31-ročná z Vailu nenašla premožiteľku ani tentokrát, jej konkurentka Emma Aicherová by musela skončiť na stupňoch víťaziek, aby si zachovala šancu na veľký glóbus až do posledných pretekov.
Vďaka výborným výkonom sa Aicherová prepracovala do nasadenej skupiny a v nórskom stredisku bude mať výhodnejšie štartové číslo než Shiffrinová. Nemke žreb prisúdil štvorku, Američanke šestku.
Preteky pre najlepších 24 lyžiarok sezóny otvorí o 10.30 h Rakúšanka Katharina Trupeová, ktorá bojuje o stupne víťaziek v poradí disciplíny. Na tretiu Wendy Holdenerovú, ktorá bude mať v Hafjelli číslo 2, stráca 27 bodov.
Zaujímavosťou je, že vlaňajšia víťazka malého glóbusu za slalom Zrinka Ljutičová sa ledva prebojovala na finálové podujatie Svetového pohára. Na trať prvého kola sa vydá až ako tretia od konca.
Priamy prenos zo slalomu žien v Hafjelli odvysielajú stanice JOJ Šport či ČT Šport.
Štartová listina - slalom žien v Hafjelli
Číslo
Meno
Krajina
1
Katharina Truppeová
Rakúsko
2
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
3
Lara Colturiová
Albánsko
4
Emma Aicherová
Nemecko
5
Paula Moltzanová
USA
6
Mikaela Shiffrinová
USA
7
Camille Rastová
Švajčiarsko
8
Lena Dürrová
Nemecko
9
Dženifera Germaneová
Lotyšsko
10
Lara Della Meaová
Taliansko
11
Marion Chevrierová
Francúzsko
12
Anna Swennová Larssonová
Švédsko
13
Katharina Huberová
Rakúsko
14
Cornelia Öhlundová
Švédsko
15
Sara Hectorová
Švédsko
16
Eliane Christenová
Švajčiarsko
17
Katharina Gallhuberová
Rakúsko
18
Melanie Meillardová
Švajčiarsko
19
Hanna Aronssonová Elfmanová
Švédsko
20
Laurence St-Germainová
Kanada
21
Caitlin McFarlaneová
Francúzsko
22
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
23
Marie Lamureová
Francúzsko
24
Anna Trockerová
Taliansko