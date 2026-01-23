Shiffrinová vyštartuje v Česku až po najlepších, Jančová uzatvorí prvú päťdesiatku pretekárok

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien má v sobotu na programe preteky v českom stredisku Špindlerov Mlýn.
Lyžiarky sa predstavia v disciplíne obrovský slalom, kde sa predstavia aj dve domáce pretekárky - Adriana Jelínková a Tereza Koutná.
Preteky odštartuje so štartovým číslom 1 Novozélanďanka Alice Robinsonová. Priebežná líderka disciplíny Julia Scheibová z Rakúska vyštartuje s číslom 6, Američanka Mikaela Shiffrinová sa vydá na trať s číslom 14.
Siedmykrát v sezóne bude mať vo Svetovom pohári zastúpenie aj Slovensko. Pri svojom celkovo 15. štarte v elitnom seriáli zabojuje o premiérové body Rebeka Jančová, ktorá nechýba ani v nominácia Slovenska na olympijské hry.
Priamy prenos z obrovského slalomu v Špindlerovom Mlýne odvysielajú stanice JOJ Šport či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - obrovský slalom žien v Špindlerovom Mlýne
Číslo
Meno
Krajina
1
Alice Robinsonová
Nový Zéland
2
Camille Rastová
Švajčiarsko
3
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
4
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
5
Paula Moltzanová
USA
6
Julia Scheibová
Švajčiarsko
7
Sara Hectorová
Švédsko
8
Maryna Gasienicová-Danielová
Poľsko
9
Britt Richardsonová
Kanada
10
Lara Colturiová
Albánsko
11
Valérie Grenierová
Kanada
12
Lara Della Meaová
Taliansko
13
Nina O'Brienová
USA
14
Mikaela Shiffrinová
USA
15
Lena Dürrová
Nemecko
42
Adriana Jelínková
Česko
50
Rebeka Jančová
Slovensko
55
Tereza Koutna
Česko