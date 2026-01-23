Shiffrinová vyštartuje v Česku až po najlepších, Jančová uzatvorí prvú päťdesiatku pretekárok

Slovenka Rebeka Jančová počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára. (Autor: taSR/AP)
Sportnet|23. jan 2026 o 19:26
Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien v českom stredisku Špindlerov Mlýn.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien má v sobotu na programe preteky v českom stredisku Špindlerov Mlýn.

Lyžiarky sa predstavia v disciplíne obrovský slalom, kde sa predstavia aj dve domáce pretekárky - Adriana Jelínková a Tereza Koutná.

Preteky odštartuje so štartovým číslom 1 Novozélanďanka Alice Robinsonová. Priebežná líderka disciplíny Julia Scheibová z Rakúska vyštartuje s číslom 6, Američanka Mikaela Shiffrinová sa vydá na trať s číslom 14.

Siedmykrát v sezóne bude mať vo Svetovom pohári zastúpenie aj Slovensko. Pri svojom celkovo 15. štarte v elitnom seriáli zabojuje o premiérové body Rebeka Jančová, ktorá nechýba ani v nominácia Slovenska na olympijské hry.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Priamy prenos z obrovského slalomu v Špindlerovom Mlýne odvysielajú stanice JOJ Šport či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - obrovský slalom žien v Špindlerovom Mlýne

Číslo

Meno

Krajina

1

Alice Robinsonová

Nový Zéland

2

Camille Rastová

Švajčiarsko

3

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

4

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

5

Paula Moltzanová

USA

6

Julia Scheibová

Švajčiarsko

7

Sara Hectorová

Švédsko

8

Maryna Gasienicová-Danielová

Poľsko

9

Britt Richardsonová

Kanada

10

Lara Colturiová

Albánsko

11

Valérie Grenierová

Kanada

12

Lara Della Meaová

Taliansko

13

Nina O'Brienová

USA

14

Mikaela Shiffrinová

USA

15

Lena Dürrová

Nemecko

42

Adriana Jelínková

Česko

50

Rebeka Jančová

Slovensko

55

Tereza Koutna

Česko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

dnes 19:26
