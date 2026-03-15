Shiffrinová si v slalome ide za víťazstvom. Súperkám nadelila pol sekundy

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Aare
Slalom žien - 1. kolo:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
50,22 s
2.
Emma Aicherová
Nemecko
+0,51 s
3.
Katharina Truppeová
Rakúsko
+0,57 s
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová je na čele po prvom kole slalomu vo švédskom Aare.
Líderka celkového poradia prestížneho seriálu predstihla vo švédskom stredisku o 51 stotín Nemku Emmu Aicherovú. Tretia bola so stratou 57 stotín Rakúšanka Katharina Truppeová.
Shiffrinová, ktorá má už istý malý glóbus za slalom, predviedla v 1. kole v Are dynamickú jazdu a bola najrýchlejšia na všetkých medzičasoch Američanka mierila za rekordným 109. triumfom v SP, už 8. slalomovým v tejto sezóne.
Premožiteľku našla iba v slovinskej Kranjskej Gore, kde ju zdolala Švajčiarka Camille Rastová. Svoju dominanciu v slalome potvrdila Shiffrinová aj ziskom zlata