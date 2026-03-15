Shiffrinová si v slalome ide za víťazstvom. Súperkám nadelila pol sekundy

Mikaela Shiffrinová
Mikaela Shiffrinová
Sportnet, TASR|15. mar 2026 o 09:52
Druhé kolo sa začne o 12:30 h.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Aare

Slalom žien - 1. kolo:

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

50,22 s

2.

Emma Aicherová

Nemecko

+0,51 s

3.

Katharina Truppeová

Rakúsko

+0,57 s

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová je na čele po prvom kole slalomu vo švédskom Aare.

Líderka celkového poradia prestížneho seriálu predstihla vo švédskom stredisku o 51 stotín Nemku Emmu Aicherovú. Tretia bola so stratou 57 stotín Rakúšanka Katharina Truppeová.

Shiffrinová, ktorá má už istý malý glóbus za slalom, predviedla v 1. kole v Are dynamickú jazdu a bola najrýchlejšia na všetkých medzičasoch Američanka mierila za rekordným 109. triumfom v SP, už 8. slalomovým v tejto sezóne.

Premožiteľku našla iba v slovinskej Kranjskej Gore, kde ju zdolala Švajčiarka Camille Rastová. Svoju dominanciu v slalome potvrdila Shiffrinová aj ziskom zlata

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

