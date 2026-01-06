Je blízko k zisku celkového prvenstva. Slovinský favorit vedie po prvom kole

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc sa usadil na čele po 1. kole záverečného podujatia 74. ročníka Turné štyroch mostíkov.
V rakúskom Bischofshofene pristál na značke 138 m a viedol o osem desatín pred Japoncom Rjojuom Kobajašim. Tretí Rakúšan Daniel Tschofenig strácal na lídra 3,9 bodu.
Prevc bol pred posledným súťažným pokusom blízko k celkovému prvenstvu a zisku sošky Zlatého orla.
Pred druhým rakúskym reprezentantom Janom Hörlom, ktorý bol po prvom kole štvrtý, mal v celkovom hodnotení výrazný náskok 45,6 bodu. Slovenský reprezentant Hektor Kapustík v Bischofshofene neštartoval.