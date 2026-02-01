Prvý dôležitý krok dokázal zvládnuť. Kapustík sa opäť predstaví v hlavnej súťaži

Slovenský reprezentant v skokoch na lyžiach Hektor Kapustík. (Autor: TASR)
TASR|1. feb 2026 o 13:05
Po kvalifikácii sa usadil na čele Slovinec Domen Prevc.

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík postúpil do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v nemeckom Willingene.

V kvalifikácii na mostíku HS-147 pristál na značke 125 m a od rozhodcov dostal 78,3 bodu, čo mu stačilo na 32. miesto. O 19,7 bodu sa tak dostal medzi päťdesiatku najlepších.

Po kvalifikácii sa usadil na čele Slovinec Domen Prevc (144 m, 130,2 b.), ktorý viedol s náskokom 8,2 bodu pred Japoncom Rjojum Kobajašim.

Podujatie vo Willingene je pre Kapustíka generálkou na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

