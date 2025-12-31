Kapustík sa neprebojoval do hlavnej súťaže. Kvalifikáciu ovládol Slovinec

Hektor Kapustík.
Hektor Kapustík. (Autor: Skijumping.pl)
TASR|31. dec 2025 o 17:31
ShareTweet0

Slovák obsadil v stredajšej kvalifikácii 59. miesto.

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík nepostúpil do hlavnej súťaže na druhom podujatí Turné štyroch mostíkov v Garmisch-Partenkirchene. V nemeckom stredisku obsadil v stredajšej kvalifikácii 59. miesto.

Kapustík pristál na značke 115,5 m a od rozhodcov dostal známku 94,2 bodu. Ouvertúru Turné v Oberstdorfe vynechal, v sobotu sa predstaví v kvalifikácii na tretie podujatie na innsbruckom Bergiseli.

Kvalifikáciu na novoročnú súťaž v Ga-Pa ovládol líder celkového poradia Svetového pohára Slovinec Domen Prevc.

Skoky na lyžiach

    Hektor Kapustík.
    Hektor Kapustík.
    Kapustík sa neprebojoval do hlavnej súťaže. Kvalifikáciu ovládol Slovinec
    dnes 17:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Skoky na lyžiach»Kapustík sa neprebojoval do hlavnej súťaže. Kvalifikáciu ovládol Slovinec