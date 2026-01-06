Suverénny Slovinec ovládol prestížne Turné štyroch mostíkov. Napodobnil svojho brata

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc sa stal celkovým víťazom 74. ročníka Turné štyroch mostíkov. Sošku Zlatého orla si definitívne zabezpečil vďaka druhému miestu na záverečnom podujatí v rakúskom Bischofshofene.
Dvadsaťšesťročný Slovinec nadviazal na úspech svojho staršieho brata Petra Prevca, ktorý celkovo vyhral T4M v sezóne 2015/2016.
Domen Prevc potvrdil úlohu najväčšieho favorita. Suverénny líder celkového poradia Svetového pohára vyhral nemecké podujatia Turné v Oberstdorfe i Garmisch-Partenkirchene.
V Innsbrucku skončil tesne za Japoncom Renom Nikaidom a druhý bol aj v Bischofshofene o 4,1 bodu za domácim Rakúšanom Danielom Tschofenigom.
Tretí skončil s mankom 4,3 bodu Japonec Rjoju Kobajaši. V celkovom hodnotení Turné triumfoval Prevc o priepastných 42,3 bodu pred rakúskym reprezentantom Janom Hörlom.
Domenovi Prevcovi sa splnil sen. „Je to pre mňa výnimočný moment. Desať rokov po bratovi Petrovi držím v ruke sošku Zlatého orla, som plný emócií. Všetko do seba zapadlo a dokázal som skvele načasovať formu.
Je to výsledok tvrdej práce. Vždy som chcel vo svojej kariére dosiahnuť tento triumf. Trochu ho teraz oslávim s tímom i slovinskými fanúšikmi a potom sa začnem pripravovať na ďalšie podujatia," uviedol v prvom interview.
Veľkú radosť z úspechu brata mal Peter Prevc. „Cítim obrovskú úľavu. Domen mal pred záverečným podujatím Turné veľký náskok, no v skokanskom športe sa môže stať všeličo. Som na Domena hrdý, zvládol to perfektne a urobil skvelú reklamu slovinskému lyžovaniu," zdôraznil Peter Prevc pre Eurosport. Prvým slovinským celkovým víťazom Turné bol v sezóne 1996/1997 Primož Peterka.
Slovenský reprezentant Hektor Kapustík sa predstavil v kvalifikácii v Ga-Pa a Innsbrucku, no ani raz sa mu nepodarilo postúpiť do hlavnej súťaže.
Prehľad doterajších víťazov Turné štyroch mostíkov:
1953 Sepp Bradl (Rak.)
1953/54 Olav Björnstad (Nór.)
1954/55 Torbjörn Ruste (Nór.)
1955/56 Nikolaj Kamenskij (ZSSR)
1956/57 Pentti Uotinen (Fín.)
1957/58 Helmut Recknagel (NDR)
1958/59 Helmut Recknagel (NDR)
1959/60 Max Bolkart (NSR)
1960/61 Helmut Recknagel (NDR)
1961/62 Eino Kirjönen (Fín.)
1962/63 Toralf Engan (Nór.)
1963/64 Veikko Kankkonen (Fín.)
1964/65 Torgeir Brandtzaeg (Nór.)
1965/66 Veikko Kankkonen (Fín.)
1966/67 Björn Wirkola (Nór.)
1967/68 Björn Wirkola (Nór.)
1968/69 Björn Wirkola (Nór.)
1969/70 Horst Queck (NDR)
1970/71 Jiří Raška (ČSSR)
1971/72 Ingolf Mork (Nór.)
1972/73 Rainer Schmidt (NDR)
1973/74 Hans-Georg Aschenbach (NDR)
1974/75 Willi Pürstl (Rak.)
1975/76 Jochen Danneberg (NDR)
1976/77 Jochen Danneberg (NDR)
1977/78 Kari Ylantilla (Fín.)
1978/79 Pentti Kokkonen (Fín.)
1979/80 Hubert Neuper (Rak.)
1980/81 Hubert Neuper (Rak.)
1981/82 Manfred Deckert (NDR)
1982/83 Matti Nykänen (Fín.)
1983/84 Jens Weissflog (NDR)
1983/84 Jens Weissflog (NDR)
1984/85 Jens Weissflog (NDR)
1985/86 Ernst Vettori (Rak.)
1986/87 Ernst Vettori (Rak.)
1987/88 Matti Nykänen (Fín.)
1988/89 Risto Laakonen (Fín.)
1989/90 Dieter Thoma (NSR)
1990/91 Jens Weissflog (Nem.)
1991/92 Toni Nieminen (Fín.)
1992/93 Andreas Goldberger (Rak.)
1993/94 Espen Bredesen (Nór.)
1994/95 Andreas Goldberger (Rak.)
1995/96 Jens Weissflog (Nem.)
1996/97 Primož Peterka (Slovin.)
1997/98 Kacujoši Funaki (Jap.)
1998/99 Janne Ahonen (Fín.)
1999/2000 Andreas Widhölzl (Rak.)
2000/01 Adam Malysz (Poľ.)
2001/02 Sven Hannawald (Nem.)
2002/03 Janne Ahonen (Fín.)
2003/04 Sigurd Pettersen (Nór.)
2004/05 Janne Ahonen (Fín.)
2005/06 Janne Ahonen (Fín.) a Jakub Janda (ČR)
2006/07 Anders Jacobsen (Nór.)
2007/08 Janne Ahonen (Fín.)
2008/09 Wolfgang Loitzl (Rak.)
2009/10 Andreas Kofler (Rak.)
2010/11 Thomas Morgenstern (Rak.)
2011/12 Gregor Schlierenzauer (Rak.)
2012/13 Gregor Schlierenzauer (Rak.)
2013/14 Thomas Diethart (Rak.)
2014/15 Stefan Kraft (Rak.)
2015/16 Peter Prevc (Slovin.)
2016/17 Kamil Stoch (Poľ.)
2017/18 Kamil Stoch (Poľ.)
2018/19 Rjoju Kobajaši (Jap.)
2019/20 Dawid Kubacki (Poľ.)
2020/21 Kamil Stoch (Poľ.)
2021/22 Rjoju Kobajaši (Jap.)
2022/23 Halvor Egner Granerud (Nór.)
2023/24: Rjoju Kobajaši (Jap.)
2024/25: Daniel Tschofenig (Rak.)
2025/26: Domen Prevc (Slovin.)