Shiffrinová zažila úžasnú chvíľu, fandí aj Vlhovej. Lyžiarska veľmoc utrpela fiasko

Mikaela Shiffrinová má na Špindlerov Mlyn veľmi pekné spomienky, keďže pred takmer 15 rokmi tam debutovala v pretekoch Svetového pohára.
Odvtedy v českom stredisku ovládla dva slalomy a v sobotných pretekoch sa jej podarilo aj zlomiť vyše dvojročnú sériu, o ktorej sa veľa hovorilo.
Prvýkrát od Jasnej 2024 si vybojovala pódium v obrovskom slalome, keď nestačila len na krajanku Paulu Moltzanovú a víťaznú Švédku Saru Hectorovú.
"Je to úžasný a špeciálny deň. Od môjho zranenia je to vyše rok, čo som dúfala, že by som mohla v obrovskom slalome stáť na pódiu. V Špindlerovom Mlyne sa cítim veľmi dobre a fanúšikovia sú skvelí," povedala.
Tri americké vlajky za sebou
Shiffrinová poľovala na koniec pódiového pôstu od začiatku sezóny. Trikrát bola v "obráku" štvrtá a len raz sa jej nepodarilo umiestniť v najlepšej šestke.
V Česku bola po prvom kole štvrtá a ani v tom druhom nepredviedla svoju typickú presnú jazdu. Keď sa pozrela na výsledkovú tabuľu, seba síce nevidela v zelených číslach, no napriek tomu mala veľkú radosť.
VIDEO: Zostrih z obrovského slalomu v žien v Špindlerovom Mlyne
"Videla som, že Paula je prvá, potom bolo meno a pod ním Niny (O'Brienová, pozn.), teda všetko americké vlajky. Bola to úžasná chvíľa, akú som ešte nezažila. Bolo to veľmi špeciálne," povedala pre JOJ Šport.
USA boli v sobotu jednoznačne najúspešnejšie. V top 8 mali až štyri zástupkyne, keďže oproti prvému kolu si o štyri priečky polepšila aj AJ Hurtová.
"Aj toto ukazuje, aká je Mikaela prospešná pre americký tím a ako ho posúva dopredu. Hoci nebola po svojej jazde prvá, nevideli sme žiadne nešťastné gestá, ale tešila sa s dievčatami, s ktorými trénuje.
Možno dnes nebola pre mnohých favoritkou na pódium, ale každá séria sa raz skončí," uviedol pre JOJ Šport lyžiarsky tréner Karol Král.
Návrat Vlhovej? Je to emotívne
Shiffrinová tiež dostala otázku ohľadom návratu Petry Vlhovej, ktorá nechýba v nominácii slovenskej výpravy na blížiace sa olympijské hry v Cortine.
"Je to veľmi emotívne. Ako som ja dva roky čakala na pódium v obrovskom slalome, tak ona odvtedy nesúťaží. Správa, že sa vracia ma potešila a držím jej palce, aby jej vyšla príprava na ZOH," uviedla.
Kým jej čakanie sa skončilo, ďalšie čakanie sa bude snažiť zlomiť Paula Moltzanová. Vo Svetovom pohári dosiahla už deväť pódiových priečok, v sezóne bola trikrát druhá, no víťazstvo jej uniká.
"Áno, už odpočítavam čas od môjho prvého víťazstva, ale som trpezlivá. Som veľmi šťastná za celý náš tím. Byť štyri v top osmičke je neuveriteľné a dokazuje to, aké silné sme pred olympiádou," povedala pre FIS.
Tentokrát jej prvé miesto vyfúkla Sara Hectorová, ktorá bude v Cortine obhajovať zlatú medailu v obrovskom slalome. S Moltzanovou ešte na poslednom medzičase prehrávala, ale spodnú časť zvládla najlepšie.
"Som veľmi šťastná. Je tu toľko dobrých dievčat, a tak som musela lyžovať čo najviac čisto. Najmä záver mi vyšiel skvele. Budem ďalej pracovať, aby som si udržala formu aj na ZOH," povedala švédska lyžiarka.
Rakúšania v Kitzbüheli pohoreli
Sklamaním skončili preteky pre líderku disciplíny Juliu Scheibovú, ktorá za istých okolností mohla získať svoj premiérový krištáľový glóbus.
Tretia žena prvého kola mala ešte na druhom medzičase náskok dvoch desatín, ale potom urobila chybu, po ktorej druhýkrát v sezóne nedokončila preteky.
Rakúsky denník Kronen Zeitung napísal, že je to ďalšia trpká rana nielen pre Scheibovú, ale aj pre celú lyžiarsku veľmoc, ktorá v sobotu zažila fiasko.
Zo žien bola v Špindlerovom Mlyne najlepšie trinásta Nina Astnerová, no ešte väčším prekvapením bol domáci výbuch Rakúšanov v kráľovskom zjazde.
V Kitzbüheli ani jeden z nich neskočil v elitnej desiatke, čo sa nikdy predtým nestalo. Trinásty Vincent Kriechmayr priznal, že čakal oveľa viac.
"Výsledok nie je uspokojivý. Nič nešlo podľa plánu a my sa musíme pozrieť na dôvod," vravel riaditeľ zväzu Christian Mitter. Celkovo trvá rakúske čakanie na víťazstvo v mužskom zjazde 22 pretekov a vyše tisíc dní.
Radosť nemal ani Švajčiar Marco Odermatt, keďže aj po aktuálnej sezóne bude v zbierke jeho úspechov chýbať triumf zo zjazdovky Streif.
"Opäť mi chýbalo len niekoľko stotín. O to viac to bolí," povedal Odermatt, ktorému pokazil radosť zo 100. pódia v kariére Franzoni Giovanni.