Shiffrinová zažila úžasnú chvíľu, fandí aj Vlhovej. Lyžiarska veľmoc utrpela fiasko

Zľava Mikaela Shiffrinová, Paula Moltzanová a Nina O'Brienová počas pretekov v Špindlerovom Mlyne 2026.
Fotogaléria (22)
Zľava Mikaela Shiffrinová, Paula Moltzanová a Nina O'Brienová počas pretekov v Špindlerovom Mlyne 2026. (Autor: Stifel U.S. Ski Team/ instagram)
Miroslav Kováčik|24. jan 2026 o 17:50
Obrovský slalom v českom stredisku ovládli Američanky.

Mikaela Shiffrinová má na Špindlerov Mlyn veľmi pekné spomienky, keďže pred takmer 15 rokmi tam debutovala v pretekoch Svetového pohára. 

Odvtedy v českom stredisku ovládla dva slalomy a v sobotných pretekoch sa jej podarilo aj zlomiť vyše dvojročnú sériu, o ktorej sa veľa hovorilo.

Prvýkrát od Jasnej 2024 si vybojovala pódium v obrovskom slalome, keď nestačila len na krajanku Paulu Moltzanovú a víťaznú Švédku Saru Hectorovú.

"Je to úžasný a špeciálny deň. Od môjho zranenia je to vyše rok, čo som dúfala, že by som mohla v obrovskom slalome stáť na pódiu. V Špindlerovom Mlyne sa cítim veľmi dobre a fanúšikovia sú skvelí," povedala.

Tri americké vlajky za sebou

Shiffrinová poľovala na koniec pódiového pôstu od začiatku sezóny. Trikrát bola v "obráku" štvrtá a len raz sa jej nepodarilo umiestniť v najlepšej šestke.

V Česku bola po prvom kole štvrtá a ani v tom druhom nepredviedla svoju typickú presnú jazdu. Keď sa pozrela na výsledkovú tabuľu, seba síce nevidela v zelených číslach, no napriek tomu mala veľkú radosť.

VIDEO: Zostrih z obrovského slalomu v žien v Špindlerovom Mlyne

"Videla som, že Paula je prvá, potom bolo meno a pod ním Niny (O'Brienová, pozn.), teda všetko americké vlajky. Bola to úžasná chvíľa, akú som ešte nezažila. Bolo to veľmi špeciálne," povedala pre JOJ Šport.

USA boli v sobotu jednoznačne najúspešnejšie. V top 8 mali až štyri zástupkyne, keďže oproti prvému kolu si o štyri priečky polepšila aj AJ Hurtová. 

"Aj toto ukazuje, aká je Mikaela prospešná pre americký tím a ako ho posúva dopredu. Hoci nebola po svojej jazde prvá, nevideli sme žiadne nešťastné gestá, ale tešila sa s dievčatami, s ktorými trénuje. 

Možno dnes nebola pre mnohých favoritkou na pódium, ale každá séria sa raz skončí," uviedol pre JOJ Šport lyžiarsky tréner Karol Král. 

Fotogaléria z obrovského slalomu žien (Svetový pohár v Špindlerovom Mlyne)
Mikaela Shiffrinová, Sara Hectorová a Paula Moltzanová v cieli pretekov
Sara Hectorová a Mikaela Shiffrinová v cieli pretekov
Sara Hectorová v cieli pretekov
Sara Hectorová a Mikaela Shiffrinová v cieli pretekov
22 fotografií
Švédka Sara Hectorová (uprostred) oslavuje víťazstvo v obrovskom slalome Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom MlyneSara Hectorová v cieli pretekovMikaela Shiffrinová v cieli pretekovMikaela Shiffrinová v cieli pretekovAmeričanka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli počas 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom MlyneSara Hectorová v obrovskom slalome v Špindlerovom MlyneLara Della Meaová v obrovskom slalome v Špindlerovom MlyneMikaela Shiffrinová v obrovskom slalome v Špindlerovom MlyneLara Colturiová v obrovskom slalome v Špindlerovom MlyneBritt Richardsonová v obrovskom slalome v Špindlerovom MlyneSara Hectorová v obrovskom slalome v Špindlerovom MlyneZrinka Ljutičová v obrovskom slalome v Špindlerovom MlyneSara Hectorová v obrovskom slalome v Špindlerovom MlyneSlovenka Rebeka Jančová počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom MlyneCamille Rastová v obrovskom slalome v Špindlerovom MlyneAlice Robinsonová v obrovskom slalome v Špindlerovom MlyneJulia Scheibová v obrovskom slalome v Špindlerovom MlyneMikaela Shiffrinová v obrovskom slalome v Špindlerovom Mlyne

Návrat Vlhovej? Je to emotívne

Shiffrinová tiež dostala otázku ohľadom návratu Petry Vlhovej, ktorá nechýba v nominácii slovenskej výpravy na blížiace sa olympijské hry v Cortine. 

"Je to veľmi emotívne. Ako som ja dva roky čakala na pódium v obrovskom slalome, tak ona odvtedy nesúťaží. Správa, že sa vracia ma potešila a držím jej palce, aby jej vyšla príprava na ZOH," uviedla.

Kým jej čakanie sa skončilo, ďalšie čakanie sa bude snažiť zlomiť Paula Moltzanová. Vo Svetovom pohári dosiahla už deväť pódiových priečok, v sezóne bola trikrát druhá, no víťazstvo jej uniká. 

"Áno, už odpočítavam čas od môjho prvého víťazstva, ale som trpezlivá. Som veľmi šťastná za celý náš tím. Byť štyri v top osmičke je neuveriteľné a dokazuje to, aké silné sme pred olympiádou," povedala pre FIS.

Tentokrát jej prvé miesto vyfúkla Sara Hectorová, ktorá bude v Cortine obhajovať zlatú medailu v obrovskom slalome. S Moltzanovou ešte na poslednom medzičase prehrávala, ale spodnú časť zvládla najlepšie.

"Som veľmi šťastná. Je tu toľko dobrých dievčat, a tak som musela lyžovať čo najviac čisto. Najmä záver mi vyšiel skvele. Budem ďalej pracovať, aby som si udržala formu aj na ZOH," povedala švédska lyžiarka.

Rakúšania v Kitzbüheli pohoreli

Sklamaním skončili preteky pre líderku disciplíny Juliu Scheibovú, ktorá za istých okolností mohla získať svoj premiérový krištáľový glóbus. 

Tretia žena prvého kola mala ešte na druhom medzičase náskok dvoch desatín, ale potom urobila chybu, po ktorej druhýkrát v sezóne nedokončila preteky. 

Rakúsky denník Kronen Zeitung napísal, že je to ďalšia trpká rana nielen pre Scheibovú, ale aj pre celú lyžiarsku veľmoc, ktorá v sobotu zažila fiasko.

Rakúšanka Julia Scheibová počas obrovského slalomu v Špindlerovom Mlyne.
Rakúšanka Julia Scheibová počas obrovského slalomu v Špindlerovom Mlyne. (Autor: TASR/AP)

Zo žien bola v Špindlerovom Mlyne najlepšie trinásta Nina Astnerová, no ešte väčším prekvapením bol domáci výbuch Rakúšanov v kráľovskom zjazde.

V Kitzbüheli ani jeden z nich neskočil v elitnej desiatke, čo sa nikdy predtým nestalo. Trinásty Vincent Kriechmayr priznal, že čakal oveľa viac.

"Výsledok nie je uspokojivý. Nič nešlo podľa plánu a my sa musíme pozrieť na dôvod," vravel riaditeľ zväzu Christian Mitter. Celkovo trvá rakúske čakanie na víťazstvo v mužskom zjazde 22 pretekov a vyše tisíc dní.

Radosť nemal ani Švajčiar Marco Odermatt, keďže aj po aktuálnej sezóne bude v zbierke jeho úspechov chýbať triumf zo zjazdovky Streif.

"Opäť mi chýbalo len niekoľko stotín. O to viac to bolí," povedal Odermatt, ktorému pokazil radosť zo 100. pódia v kariére Franzoni Giovanni.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Katarína Šrobová počas Svetových zimných univerzitných hier v Turíne 2025.
Katarína Šrobová počas Svetových zimných univerzitných hier v Turíne 2025.
