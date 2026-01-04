Prežíva veľkú krízu, zlosť si vybila na bránke. Chorvátka zarmútila aj Vlhovej fanklub

Hoci slovenská lyžiarka Petra Vlhová už takmer dva roky chýba pre zranenie v kolotoči Svetového pohára, jej fanúšikov vášeň pre tento šport neopúšťa.
Na tribúnach často vidno množstvo slovenských vlajok, či typických oranžových čiapok, ktoré sa spájajú s Vlhovej dlhoročným sponzorom.
Jedným z dejísk, kde je slovenská enkláva ešte výraznejšia, je Kranjska Gora a možno aj preto tam 30-ročná Liptáčka dokázala trikrát zvíťaziť v slalome.
"Na pretekoch nás berú za bláznov. Podporujeme všetky pretekárky. Je však pravda, že bez Petry je to také smutné. Chýba nám, bez nej to nie je ono.
Chceme však budovať našu komunitu, aj preto sa pravidelne stretávame na pretekoch," povedal vlani pre denník SME šéf fanklubu Miroslav Ledecký.
Ich príbehy sú podobné
Množstvo fanúšikov sa vybralo do Slovinska aj tento rok. V sobotu sledovali prvé víťazstvo Camille Rastovej v obrovskom slalome a niektorí mali to šťastie, že si Švajčiarka urobila s nimi spoločnú fotografiu.
Ak by ste sa však Slovákov opýtali, komu pri neúčasti Petry Vlhovej fandia najviac, väčšina by povedala meno Zrinka Ljutičová. Chorvátke sa dostalo veľkej podpory aj pred dvoma rokmi v Jasnej, z čoho bola milo prekvapená.
"Po pretekoch sme boli s jej rodinou na večeri a vypočul som si ich príbehy, ktoré pripomínali tie Petrine. Na oboch dievčatách vidím, že lyžovaniu obetujú skutočne veľa," hovoril Ledecký pre SME.
Ljutičová získala v minulom ročníku krištáľový glóbus za slalom a očakávalo sa, že v olympijskej sezóne bude hlavnou vyzývateľkou Mikaely Shiffrinovej.
Po šiestich z desiatich slalomov však platí, že v najtechnickejšej disciplíne je jej najlepším výsledkom iba šieste miesto z fínskeho Levi.
Okrem toho bola ôsma v Semmeringu a až štyrikrát vypadla. V slalome jej patrí až 19. miesto a už nemá ani teoretickú šancu na obhajobu glóbusu.
Viac ako tisíc slov
V Kranskej Gore ju povzbudzovali aj fanúšikovia s oranžovými čiapkami. Šestica z nich mala kuchárske zástery a spoločne vytvorili nápis Zrinka.
Avšak, už asi po šiestich sekundách zosmutneli. Chorvátka totiž urobila veľkú chybu a hoci sa následne ešte vrátila na trať, jazdu napokon nedokončila.
Bolo na nej vidieť obrovskú frustráciu. Do jednej z bránok udrela päsťou, v cieli ani len nepozdravila divákov a paličky hodila o zem.
"Zrinku privítali fanúšikovia, akoby bola doma. Hneď na začiatku však urobila chybu a odstúpila. Je to škoda, jej problémy nemajú konca," napísal chorvátsky športový denník Sportske novosti.
VIDEO: Zostrih zo slalomu žien v Kranjskej Gore 2026
Ljutičová v Kranskej Gore priznala, že po zisku glóbusu sa všetko v jej kariére zmenilo. Jednak ju to stálo veľa síl a tiež spôsobilo väčší tlak na výsledky.
"Niečo jej v slalome absolútne nesedí. Potrebuje zmeniť niečo v nadstavení materiálu, pretože pravidelne ide príliš do záklonu a vypadáva.
Je to škoda, pretože má cit a silu v oblúkoch, ale momentálne sa jej vôbec nedarí," zhodnotila expertka JOJ Športu Jana Wolnerová.
Redaktor denníka Večernji list Patrik Mršnik napísal, že dnešok mal Ljutičovej priniesť vykúpenie, keďže v tomto stredisku dokázala minulý rok triumfovať. Namiesto toho pokračuje agónia.
"Obraz bezmocnosti a frustrácie v cieli povedal viac ako tisíc slov. Zrinka od seba očakáva viac, ale nevie nájsť cestu z krízy. Táto čierna séria je v kontraste s predošlou brilantnou sezónou, glóbusom a tromi víťazstvami," dodal.
Shiffrinová našla premožiteľku
V slovinskom stredisku napokon diváci sledovali úžasný súboj o víťazstvo. Shiffrinová po prvom kole strácala na Rastovú iba desatinu a v druhom kole predviedla odvážnu, dynamickú a hlavne rýchlu jazdu.
Dovtedajšej líderke Wendy Holdenerovej nadelila 1,69 sekundy, na každom úseku trate bola najlepšia, a tak sa zdalo, že Rastová bude bez šance.
Dvadsaťšesťročná lyžiarka však predviedla možno životnú jazdu a Shiffrinovú napokon zdolala v oboch kolách - celkovo o 14 stotín sekundy.
"Fantastické divadlo, fantastická šou. Z pohľadu na Shiffrinovú je jasné, že si myslela, že predviedla natoľko dobrú jazdu, že zvíťazí. Rastová ju však vyviedla z omylu. Klobúk dole," uviedla Wolnerová.
Shiffrinová si tak na jubilejné 70. slalomové víťazstvo vo Svetovom pohári musí ešte počkať a zároveň prišla o víťaznú sériu šiestich slalomov, ktorá trvala od finále minulej sezóny v Sun Valley.
"Počula som, keď Mikaela prišla do cieľa. Vedela som, že išla veľmi dobre a že ja musím byť ešte rýchlejšia než v prvom kole, ak chcem vyhrať. Je úžasné, že to vyšlo. Dala som do toho všetko," povedala Rastová pre FIS.
Dvojica favoritiek predviedla jazdy v štýle rýchlo a zbesilo a ich vzájomný súboj môže byť jedným z trhákov lyžiarskeho programu ZOH v Cortine.
Rastová v Kranjskej Gore dosiahla víťazné double, keďže prvýkrát vo Svetovom pohári vyhrala aj obrovský slalom. V boji o veľký krištáľový glóbus po 17 z 37 pretekov zaostáva za Shiffrinovou o 120 bodov.