Výkon sezóny zaistil Rastovej aj štedrú prémiu. Keď však vyhrávala Vlhová, zarobila viac

V prvom kole si pred Švajčiarkou Camille Rastovou vypracovala náskok 1,5 sekundy, no najslabší čas druhého kola ju dokonca odsunul mimo pódia.

"Od prvých bránok nechytila správny rytmus, prišla veľká chyba a už sa to s ňou viezlo až do cieľa. Tlak na ňu musel byť obrovský a z jej jazdy bolo cítiť napätie," povedala pre STVR bývalá lyžiarka Veronika Zuzulová.

Od priestoru štartu je vidno až do cieľa a iba máloktorá lyžiarka by povedala, že sa na toto tradičné januárové podujatie neteší.

"Po prvom kole som bola frustrovaná. Keď som však pred druhou jazdou počula ten dav, povedala som si, že do toho musím dať všetko a uvidím, na čo to bude stačiť," doplnila 25-ročná rodáčka z Vétrozu.

"Sú to preteky, ktoré pre mňa veľa znamenajú. Prežila som tam veľa úžasných momentov. Trať je vyzývavá, pod svetlami a s úžasnou atmosférou.

Strop dosiahol v rokoch 2018 a 2019, keď bolo pre víťazku určených približne 84-tisíc eur. Ešte v roku 2023, pri zatiaľ poslednom triumfe Vlhovej, to bolo 69, no od roku 2024 sa najvyššia odmena ustálila na 63 250 eur.

Večer vo Flachau jednoznačne patril Švajčiarkam. Rastová vyhrala, pre 31-ročnú Michelle Gisinová to bol posledný slalom v kariére a už tretie pódium v tomto ročníku dosiahla Wendy Holdenerová.

"Je to neuveriteľné. Moja rodina je tu a podporuje ma. V druhom kole som riskovala, nasledovala svoj inštinkt a bola to asi moja najlepšia slalomová jazda v sezóne," uviedla Rastová v rozhovore pre televíziu SRF.

"Už ma to trochu otravuje. Útočila som, boli to pekné preteky. Najnepríjemnejšie je, že to bolo tak blízko. Šestnásť stotín nájdete hocikde.

Je to však dvojité víťazstvo Švajčiarska, čo je pekné. Určite si na to pripijeme a môžem byť spokojná," uviedla Holdenerová, ktorá vo Svetovom pohári vyhrala iba dva slalomy. V zbierke má 19 druhých a 17 tretích miest.