Taliani mali šťastie na počasie. Olympijské práce v Livignu už sú v poriadku

Ilustračný záber
Ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
TASR|24. jan 2026 o 13:50
S prípravami to vyzerá veľmi dobre, povedal prezident FIS.

Prezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Johan Eliasch vyjadril spokojnosť nad dokončením príprav v stredisku Livigno pred ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Len pred mesiacom sa pritom obával časovej tiesne.

V Livigne, kde sa majú konať súťaže v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní, boli technické problémy s výrobou umelého snehu.

„Mali sme veľké šťastie na chladné počasie, ktoré umožnilo produkciu snehu. Dosiahli sme všetky naše ciele. Je to typický taliansky spôsob – doviesť všetko k dokonalosti, ale až na poslednú chvíľu,“ uviedol Eliasch podľa agentúry APA.

Šesťdesiattriročný funkcionár dodal, že s prípravami to vyzerá veľmi dobre a fanúšikom sľúbil „16 fascinujúcich dní, ktoré uchvátia svet“.

Akrobatické lyžovanie

