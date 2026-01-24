Taliani mali šťastie na počasie. Olympijské práce v Livignu už sú v poriadku

Prezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Johan Eliasch vyjadril spokojnosť nad dokončením príprav v stredisku Livigno pred ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Len pred mesiacom sa pritom obával časovej tiesne.
V Livigne, kde sa majú konať súťaže v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní, boli technické problémy s výrobou umelého snehu.
„Mali sme veľké šťastie na chladné počasie, ktoré umožnilo produkciu snehu. Dosiahli sme všetky naše ciele. Je to typický taliansky spôsob – doviesť všetko k dokonalosti, ale až na poslednú chvíľu,“ uviedol Eliasch podľa agentúry APA.
Šesťdesiattriročný funkcionár dodal, že s prípravami to vyzerá veľmi dobre a fanúšikom sľúbil „16 fascinujúcich dní, ktoré uchvátia svet“.